Giuseppe Saronni ospite al Ciclocross di Monvalle, attesa per il Premondiale sulla spiaggia di Gurèe

Sarà Giuseppe Saronni, leggenda del ciclismo italiano ed ex campione del mondo, l’ospite d’onore del Ciclocross Master di Monvalle, in programma sabato 22 novembre. La manifestazione, promossa dal Gruppo Sportivo Contini, porta il nome di “Premondiale”, in vista della rassegna iridata che si svolgerà a Varese a fine mese.

Gare sulla spiaggia di Gurèe

Un percorso suggestivo, con partenza e arrivo sulla spiaggia di Gurèe, farà da cornice alle due prove previste: alle 13.30 e alle 14.30 il via alle gare, che coinvolgeranno atleti di varie categorie in un tracciato tecnico e spettacolare, tra sabbia, fango e natura.

La presenza di Saronni, che ha scritto pagine indimenticabili del ciclismo su strada, darà ulteriore prestigio all’evento, confermandone l’importanza in vista dei mondiali.

Domenica il test del percorso iridato

Il weekend ciclistico proseguirà domenica 23 novembre a Varese, con un altro appuntamento attesissimo: il Trofeo Società Ciclistica Alfredo Binda, che si disputerà all’ippodromo. La gara, anche in questo caso con partenze alle 13.30 e 14.30, permetterà agli atleti di testare il percorso iridato in vista del mondiale.

Un fine settimana che profuma già di grande ciclismo e che riporta la provincia di Varese al centro dell’attenzione sportiva internazionale.