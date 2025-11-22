Varese News

Sport

Giuseppe Saronni ospite al Ciclocross di Monvalle, attesa per il Premondiale sulla spiaggia di Gurèe

Sabato 22 novembre a Monvalle il Ciclocross Master con partenza sulla spiaggia di Gurèe e la presenza dell’ex campione del mondo Giuseppe Saronni

Generico 17 Nov 2025

Sarà Giuseppe Saronni, leggenda del ciclismo italiano ed ex campione del mondo, l’ospite d’onore del Ciclocross Master di Monvalle, in programma sabato 22 novembre. La manifestazione, promossa dal Gruppo Sportivo Contini, porta il nome di “Premondiale”, in vista della rassegna iridata che si svolgerà a Varese a fine mese.

Gare sulla spiaggia di Gurèe

Un percorso suggestivo, con partenza e arrivo sulla spiaggia di Gurèe, farà da cornice alle due prove previste: alle 13.30 e alle 14.30 il via alle gare, che coinvolgeranno atleti di varie categorie in un tracciato tecnico e spettacolare, tra sabbia, fango e natura.

La presenza di Saronni, che ha scritto pagine indimenticabili del ciclismo su strada, darà ulteriore prestigio all’evento, confermandone l’importanza in vista dei mondiali.

Domenica il test del percorso iridato

Il weekend ciclistico proseguirà domenica 23 novembre a Varese, con un altro appuntamento attesissimo: il Trofeo Società Ciclistica Alfredo Binda, che si disputerà all’ippodromo. La gara, anche in questo caso con partenze alle 13.30 e 14.30, permetterà agli atleti di testare il percorso iridato in vista del mondiale.

Un fine settimana che profuma già di grande ciclismo e che riporta la provincia di Varese al centro dell’attenzione sportiva internazionale.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.