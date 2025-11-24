Grande successo per la Festa del Cioccolato di Inarzo
Una domenica dolcissima che ha trasformato il centro storico in un paradiso per i golosi
Si è conclusa con grande soddisfazione la 13ª edizione della Festa del Cioccolato di Inarzo, che domenica 23 novembre ha richiamato numerosi visitatori da tutta la provincia. Dalle 10 alle 17.30, le vie del borgo si sono animate di profumi, colori e atmosfera natalizia, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più amati della zona.
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Inarzo con il patrocinio del Comune, ha visto una grande affluenza di pubblico che ha invaso il centro storico per tutta la giornata. Le bancarelle dedicate al cioccolato in tutte le sue forme hanno offerto ai visitatori un percorso goloso tra leccornie dolci e ghiottonerie di ogni tipo.
Numerosi gli espositori che hanno partecipato: dalle creazioni artigianali degli hobbisti agli stand a tema natalizio, fino ai prodotti dei “fedelissimi” che da anni animano la manifestazione. Un’occasione perfetta per concedersi uno sfizio goloso e pensare ai primi regali di Natale.
La festa ha saputo coinvolgere anche i più piccoli grazie a un ricco programma di intrattenimento. I bambini hanno potuto divertirsi sui gonfiabili allestiti per l’occasione.
A rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia, le note tradizionali dello zampognaro che ha accompagnato la giornata.
