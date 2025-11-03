Varese News

Greco rammaricato dopo la sconfitta: “Ci è mancata attenzione e cattiveria sui gol”

Il tecnico biancoblù ha analizzato in conferenza stampa la gara persa contro l’Alcione: “Abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a concretizzare”. Travaglini: “Dobbiamo lavorare sulle palle inattive”

Alcione - Pro Patria

Greco 1: “È un peccato, perché la squadra ha poi creato i presupposti per segnare. Abbiamo rischiato poco, se non sulle due palle inattive che ci hanno punito e su una ripartenza nel primo tempo. Abbiamo cercato di costruire tanto, a volte con più qualità, a volte con meno, però l’impegno e l’atteggiamento ci sono stati: siamo entrati bene nel secondo tempo. Ci è mancato il guizzo per pareggiarla e riaprirla. È mancata attenzione e cattiveria nel non prendere gol, e purtroppo questo è lo step che dobbiamo compiere. Lo dico dal primo giorno: la differenza, in questo campionato, la fa la voglia di non subire gol, di essere più competitivi degli avversari. Oggi i ragazzi lo sono stati, in gran parte, ma la differenza del percorso dell’Alcione si vede in queste piccole cose: cinque anni con lo stesso allenatore, serenità, giocatori di qualità, cattiveria quando serve e capacità di chiudere le partite anche in modo sporco. Noi dobbiamo crescere sotto questo aspetto”.

Greco 2: “Sono arrabbiato per il risultato, perché non rende merito a quanto si è visto in campo dal punto di vista della proposta di gioco. Però, rispetto all’Alcione, noi non riusciamo ancora a indirizzare certe partite. Stiamo disputando gare più o meno qualitative: oggi abbiamo giocato meglio rispetto a quella con l’Ospitaletto, abbiamo proposto con più coraggio. Però ci manca il guizzo che ci faccia vincere le partite, e su questo dobbiamo lavorare. Ma sui ragazzi non ho alcun dubbi”.

Travaglini: “Nel primo tempo ricordo poche occasioni loro, a parte un tiro da centrocampo di Marconi. Siamo stati sfortunati con il palo di Reggiori e, purtroppo, stiamo attraversando un periodo in cui non riusciamo a raccogliere quanto stiamo seminando fin dal ritiro. Sono dati statistici, ma noi lavoreremo ancora di più per migliorare, soprattutto sull’aspetto delle palle inattive, su cui oggi abbiamo subito i due gol”.

Pubblicato il 04 Novembre 2025
