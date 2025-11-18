Guasto sulla linea in stazione Varese Nord, treni in ritardo o cancellati

Mattinata complicata per i viaggiatori delle linee ferroviarie che collegano Varese a Milano. Trenord segnala infatti diverse cancellazioni e ritardi che stanno interessando le direttrici 30 e 40, con ripercussioni significative sul servizio.

Sulla linea Regionale R22 Varese–Saronno–Milano, che fa parte della direttrice 30, alcuni treni non sono partiti a causa di un guasto alla linea elettrica nella stazione di Varese Nord. Non sono stati effettuati il 10010 in fascia dell’alba, il 1011 da Milano verso Laveno e il 1030 da Laveno verso Cadorna, creando rallentamenti e sovraffollamento sulle corse successive. A complicare ulteriormente la situazione è anche il guasto a un passaggio a livello lungo la linea, che sta causando ritardi: il treno 20, atteso a Milano Cadorna alle 8.09, sta viaggiando con forti criticità.

Problemi anche sulla linea Suburbana S5 Varese–Milano Passante–Treviglio, parte della direttrice 40. Il treno 24523 delle 7.12 da Varese sta accumulando ritardo poiché, lungo il percorso, è stato necessario attendere il transito di altri convogli.

Trenord invita i passeggeri a verificare l’andamento della circolazione in tempo reale tramite app e sito, nella sezione dedicata a “Linee e orari – ricerca treno”, dove vengono aggiornate le informazioni sui treni coinvolti.