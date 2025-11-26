Varese News

Gallarate/Malpensa

I bambini di Gaza e quelli di Legnano raccontano insieme la guerra

A Cassano Magnago fino al 30 novembre sarà possibile visitare la mostra “HeART of Gaza”, inserita nell’ambito della manifestazione Crash Bang Boom del Centro Artecultura Bustese (CAB). L'esposizione mette al centro le opere dei bambini di Gaza, ma anche di una scuola legnanese. Ingresso libero

Lasciateli parlare, i bambini.
Permettete loro di farlo attraverso i pastelli, i colori, quelle parole tracciate dalla calligrafia ancora incerta.
Lasciateli liberi di esprimere ciò che pensano e noi, adulti irrigiditi da ideologie e prese di posizione granitiche, sediamoci a terra e ascoltiamoli.

Galleria fotografica

Se i disegni dei bambini raccontano la guerra a Gaza 4 di 27
Heart of gaza Cassano Magnago
Heart of gaza Cassano Magnago
Heart of gaza Cassano Magnago
Heart of gaza Cassano Magnago

Queste sono le riflessioni che arrivano, forti come uno schiaffo, visitando la mostra “HeART of Gaza”, a Cassano Magnago fino al 30 novembre, inserita nell’ambito della manifestazione Crash Bang Boom del Centro Artecultura Bustese (CAB).

Alla regia dell’esposizione il 29enne Mohammed Timraz, palestinese di Gaza, che ha raccolto ed esposto decine di disegni dei bambini di Deir al Balah, nel cuore della Striscia.

Oltre 250 città, da Amburgo a Bristol, da Salerno a Bolzano, hanno ospitato la mostra, giunta poi in provincia di Varese dove si sta muovendo per il territorio, da Monvalle a Luino, passando per Angera e Cardano, giusto per citare alcune delle tappe.

Heart of gaza Cassano Magnago

Nell’incantevole ex chiesa di san Giulio, dove affreschi e volte decorate catturano l’occhio dei visitatori, in questi giorni tante persone si sono soffermate a osservare quei disegni.

Heart of gaza Cassano Magnago

Nelle opere, sincere e capaci di affondare come gli occhi dei bambini, la realtà della guerra è descritta con spontaneità, attraverso il rimpianto della vita precedente, la nostalgia per la propria casa, il dolore per la perdita dei propri affetti.

Heart of gaza Cassano Magnago

Nella sala in cui trova spazio “HeART of Gaza”, di fronte ai disegni provenienti da Deir al Balah sono stati collocati altri disegni.
Altri i bambini che hanno parlato di guerra: si tratta degli studenti di Legnano della scuola primaria Rodari a cui è stato chiesto di racccontare, attraverso la propria sensibilità, il dramma della guerra vissuta dai loro coetanei.
Un dialogo, da una parete all’altra, davanti al quale ciascun adulto può sentirsi solo in colpa.

La parola “Pace” diventa quindi un urlo collettivo, che arriva da Gaza, ma anche da casa nostra, veicolata dall’innocenza dei più piccoli, che sanno farci riflettere su ciò che sta avvenendo.

Heart of gaza Cassano Magnago

Tutte intorno, come una coperta calda, le “56 opere contro la guerra”: la mostra collettiva degli artisti del CAB, che hanno trasmesso attraverso sculture, dipinti e installazioni la propria personale interpretazione del tema.
Artisti di età e sensibilità diverse, dai 25 agli 80 anni, si sono cimentati in lavori diversi,

Heart of gaza Cassano Magnago

«Lo statuto della nostra associazione prevede la promozione della cultura a 360 gradi: i nostri incontri rappresentano ogni volta l’occasione per uno scambio generazionale – spiega Maria Cristina Limido, presidente del CAB – seguiamo sempre un tema e quest’anno l’attualità della guerra ha impegnato i nostri artisti. In questa suggestiva location, recentemente restaurata, stiamo offrendo al pubblico le nostre opere».

Heart of gaza Cassano Magnago

Una bara bianca, ma anche una bandiera della pace strappata, palazzi in rovine, volti in lacrime o bombe che stanno per atterrare su un bimbo: gli artisti hanno trasformato il loro “Crash Bang Boom” in un racconto a più voci che scuote le coscienze e invita alla riflessione.

Un viaggio nell’arte, nella storia, ma soprattutto nella realtà: a Cassano Magnago fino al 30 novembre chi vorrà dedicare un’ora del suo tempo a visitare la mostra (a ingresso libero), ne uscirà arricchito.
Questo grazie a Mohammed Timraz, alla sua “HeART of Gaza”, grazie al Centro Artecultura Bustese e ai suoi artisti, grazie a chi ha voluto raccontare.

La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 2025 all’ex chiesa di San Giulio, via San Giulio 198, a Cassano Magnago

Orari di visita:
venerdì dalle 16.00 alle 19.00
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Leggi anche

Santina Buscemi
santina.buscemi@gmail.com

Amo raccontar dei paesini, dove la differenza la fanno le persone comuni che si impegnano in piccole associazioni. È di loro che scrivo..e mi emoziono sempre un po'. Anche questo è VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Se i disegni dei bambini raccontano la guerra a Gaza 4 di 27
Heart of gaza Cassano Magnago
Heart of gaza Cassano Magnago
Heart of gaza Cassano Magnago
Heart of gaza Cassano Magnago

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.