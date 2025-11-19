I bambini vogliono essere ascoltati e lo gridano in coro alla Marcia diritto di Varese

Sono state le sindache dei ragazzi in fascia tricolore, Gaia Dionisio (3B della media Pellico) e Angelica Spano (3A della scuola Don Rimoldi) accompagnata dal suo vice Filippo Ambrosini, ad aprire la 20^ edizione della Marcia diritto.

Con loro, come annunciato, oltre 1300 bambini delle scuole primarie e dell’infanzia hanno sfilato per un’ora per le vie di Varese.

Galleria fotografica Sfilano 1300 bambini a Varese per la Marcia diritto 2025 4 di 42

Manifestanti sorridenti, chiassosi e colorati, tutti di età tra i 5 e i 10 anni e per mano ai loro insegnanti, si sono trovati in centro città nella mattinata di mercoledì 19 novembre, e hanno celebrato insieme la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con un giorno di anticipo sulla data ufficiale.

Il tema scelto per la marcia di quest’anno è l’articolo 12 della Convenzione per i Diritti dell’Infanzia: “Hai diritto di essere ascoltato e di esprimere la tua opinione”. Un tema che i bambini hanno affrontato in classe con le loro maestre per poi rielaborare i concetti in disegni, striscioni e cartelloni colorati che hanno portato in piazza per il corteo, animato da tantissimi cori.

Accanto al noto “Scintille, scintille, siamo più di mille”, intonato tradizionalmente dai bambini che partecipano all’iniziativa, tra i motti del corteo c’era “Voce e diritti, noi non stiamo zitti” e il sempre attuale “Viva la pace, la guerra non ci piace”.

La sfilata è partita alle 10 da piazza Repubblica con una poesia letta dalla balconata da due bambine della primaria Pedotti di Luvinate.

MILLE AQUILONI È vero sei più grande, più forte e sai urlare

È vero sono piccolo ma ho il diritto di parlare

Io tesserò una rete con tutte le parole

che aspettano in silenzion di rivedere il sole. I pensieri voleranno con mille aquiloni

e la mia voce libera saranno le canzoni

Ad aprire il corteo accanto alle sindache dei ragazzi, c’erano la vicesindaca Ivana Perusin, gli asessori Rossella Dimaggio, Roberto Molinari e Andrea Civati oltre al consigliere regionale Samuele Astuti e alla garante dei diritti di bambini e degli adolescenti del Comune di Varese, Laura Caruso.

Insieme hanno sfilato fino piazza Monte Grappa, per poi passare da piazza San Vittore e corso Matteotti prima di raggiungere i Giardini Estensi, dove sono stati accolti dal sindaco Davide Galimberti e dall’immancabile cioccolata calda offerta dalla Irca di Gallarate (sponsor dell’iniziativ assieme alla BeToBee) e preparata dagli Alpini di Varese, sempre presenti al fianco dei bambini per la Marcia diritto.

«Una manifestazione splendida – ha detto Martin Stigol di Progetto Zattera teatro che da vent’anni propone e anima la Marcia diritto – ringrazio tutti gli insegnanti e le 20 scuole che hanno partecipato al corteo e anche chi ha scelto di aderire assistendo allo spettacolo teatrale ospitato dal Miv, con altri 300 bambini presenti».



Di seguito l’elenco delle scuole in piazza