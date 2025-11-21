La Marcia dei diritti dei bambini a Comerio
Anche quest’anno i bambini delle scuole dell’Istituto comprensivo Campo dei Fiori hanno dato vita a Comerio alla Marcia dei diritti per celebrare la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra in tutto il mondo il 20 novembre.
Dopo aver aderito con alcune classi alla Marcia diritto del giorno prima a Varese (QUI L’ARTICOLO), i bambini hanno dato vita a una nuova manifestazione che ha coinvolto l’intero paese, fino al cortile del Comune, dove sono stati accolti dal Primo cittadino in fascia tricolore.
A partire dalle proprie aule scolastiche i babini si sono riversati in strada per un corteo lungo le vie del paese che ha animato la comunità con idee, cori e colori.
«Un bel momento di riflessione per tutti noi», ha detto il sindaco Michele Ballarini ringraziando tutte le persone cche hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa.
