Un cammino per i diritti: la Marcia dei bambini e delle bambine di Gavirate

Per celebrare la giornata dei diritti dei bambini, gli alunni della primaria hanno marciato fino in Comune, accolti dal Vicesindaco, per condividere rifessioni importanti

In vista della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, lo scorso martedì 18 novembre gli alunni della scuola primaria del plesso “Risorgimento” di Gavirate hanno dato vita alla Marcia dei diritti dei bambini e delle bambine per le strade del paese.
Una camminata spciale che è stato anche un momento di grande valore educativo e civile condiviso con docenti, genitori e qualche agente della Polizia Locale a garantire la sicurezza di tutti.

I bambini hanno percorso alcune vie del Paese partendo dal cortile della loro scuola per raggiungere insieme la piazza del Comune di Gavirate, dove ad accoglierli erano presenti il vicesindaco Roberto Zocchi e la funzionaria Valeria Cavaliere.
Durante l’incontro in piazza, gli alunni hanno condiviso riflessioni, pensieri e canti dedicati al tema dei diritti fondamentali dell’infanzia: il diritto alla pace e a crescere sereni nel rispetto della loro età, il diritto a sognare, il diritto all’istruzione.

Particolarmente emozionante è stato il contributo delle classi quinte, che hanno messo in scena, in forma speculare, la vita e i pensieri di due bambini: uno che cresce spensierato, circondato da cura e possibilità, e uno che invece vive la tragica realtà della guerra, del lavoro precoce, della fame e delle privazioni quotidiane.
Un confronto intenso, capace di far riflettere grandi e piccoli sull’importanza di proteggere e promuovere i diritti di tutti i bambini, ovunque nel mondo.

La marcia si è conclusa in un clima di partecipazione e consapevolezza, testimonianza concreta dell’impegno della comunità scolastica e cittadina per un futuro più giusto e rispettoso dell’infanzia.

Pubblicato il 21 Novembre 2025
