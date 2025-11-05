Il campionato di basket Uisp vola a quota 221

Anche quest’anno è stato superato il record di iscrizioni ai campionati di pallacanestro organizzati dalla Uisp Varese!! Sono state ben 221 squadre (contro le 216 dello scorso anno) che hanno aderito: 83 formazioni senior, 103 squadre under e 35 gruppi di minibasket.

Continua il boom di iscrizioni per le formazioni delle province di Varese (sono 123), di Novara (sono 41), di Como (sono 32) di Milano (sono 13), di Verbania (sono 9) e di Vercelli (sono 3). Numeri clamorosi, con circa 5000 tesserati, 2500 partite da giocare (110 alla settimana, corrispondono a 16 gare al giorno, 7 giorni su 7 da ottobre 2025 fino alle finali del 6-7 giugno 2026.

«Ogni anno – spiega Renato Vagaggini, responsabile Pallacanestro Uisp Varese e Dirigente Nazionale Pallacanestro Uisp – dico che è impossibile crescere ancora a livello di numeri, ma puntualmente vengo smentito».



Edizione storica la numero 20 del campionato di pallacanestro per la provincia di Varese: si è partiti 20 anni fa, quasi con un azzardo: 8 squadre per un torneo che durava 3 mesi. «Questo torneo – è Vagaggini che commenta – l’ho creato 20 anni fa per dare un’alternativa ai campionati: volevo creare qualcosa di più snello e meno burocratico, ma più vicino alle esigenze delle società sportive».

E i risultati sono stati ottimi, visto la crescita costante negli anni ed il grande apprezzamento delle società, fino ad arrivare ai numeri enormi di adesso.

«Un grandissimo ringraziamento a tutte quelle persone che rendono tutto ciò possibile – continua il “Vaga” (nome con cui è conosciuto da tutti): a partire dagli organizzatori che mi affiancano (Monica Giacobbo, Lorenzo Favretto, Rosario Musolino, Stefano Bianchi), a chi lavora in sede Uisp (Rita, Giacomo, Britta….), agli arbitri (sono ormai quasi una settantina) e ovviamente a tutte le squadre (con i propri dirigenti, allenatori e giocatori) che tutti i giorni calcano i campi delle palestre, divertendosi giocando a basket, nel nome della Uisp».

Fervono già i primi preparativi per i due eventi clou della stagione sportiva: le finali provinciali in programma il 6 e 7 giugno 2026 presso il Palazzetto di via Gasparotto a Malnate e per le Finali Nazionali che si svolgeranno a Rimini nella seconda metà del mese di giugno 2026. Saranno due eventi indimenticabili, in cui divertimento, amicizia e passione per il basket saranno al top !!! Non resta pertanto che augurare BUON BASKET A TUTTI….ovviamente BASKET UISP !!!

