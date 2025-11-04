“Il cinema rurale nasce dal desiderio di raccontare come stanno le cose, con onestà”

Si è chiusa a Materia Spazio Libero di Castronno, nell’appuntamento di martedì 4 novembre, la rassegna Festival della Natura e dell’Arte con una serata dedicata a Corto e Fieno – Festival di cinema rurale, moderata da Erika La Rosa e con l’intervento di Davide Vanotti, fondatore e curatore della rassegna nata sul Lago d’Orta.

L’incontro, promosso da Cristina Moregola Gallery, Fondazione Bandera per l’Arte e A&A – Albè & Associati, ha visto la proiezione di tre cortometraggi premiati nell’edizione 2025 (About a Cow, Il giro dell’acqua e That’s How I Love You).

Vanotti ha ripercorso la storia di un festival che da sedici anni unisce il mondo agricolo e quello cinematografico. Un progetto, ha ricordato, «nato come luogo di sperimentazione artistica e culturale che ha saputo far dialogare le comunità rurali con il linguaggio del cinema».

Dopo la visione del primo corto, About a Cow, Vanotti ha parlato del valore educativo delle animazioni e dei laboratori per i più giovani: «Le famiglie trovano in questi lavori un modo per riflettere e guardare alle cose con occhi diversi». Durante il dibattito al termine de Il giro dell’acqua è emerso invece il tema del ritorno alla terra, delle nuove generazioni che scelgono di riscoprire le radici contadine: «Molti giovani tornano a lavorare nei campi, spesso in modo avventuroso, ma con una consapevolezza nuova».

In chiusura, il curatore ha sottolineato la necessità di preservare la pluralità degli sguardi nel cinema: «Il neorealismo nasceva dal bisogno di raccontare la realtà, oggi l’onestà continua a scandalizzare. La tecnologia non è un male in sé, ma ci sta omologando. I piccoli festival servono proprio a mantenere viva la diversità dei racconti».

I TRE CORTOMETRAGGI: