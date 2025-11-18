Il consiglio regionale premia Simone Barlaam e Alberto Amodeo, campioni della PolHa Varese

«Esempi di talento, sacrificio e forza di volontà»: con queste parole due campioni paralimpici, entrambi tesserati per la PolHa Varese, sono stati premiati dal Consiglio Regionale della Lombardia. Si tratta di Simone Barlaam e di Alberto Amodeo, entrambi nuotatori di livello assoluto.

Barlaam è il più conosciuto: 25 anni, originario di Cassinetta di Lugagnano, vanta 4 ori e 8 medaglie complessive alla Paralimpiadi oltre a decine di podi a livello internazionale. Amodeo ha la stessa età (classe 2000), è di Abbiategrasso, ha iniziato più tardi a nuotare e a vincere ma a Parigi 2024 ha conquistato due ori e un bronzo. Ai recenti mondiali di Singapore hanno conquistato un totale di 5 ori e 2 argenti.

La premiazione, proposta dal capogruppo di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia, si è svolta in Aula consiliare: Amodeo era presente di persona, Barlaam – rappresentato dal padre Riccardo – ha invece inviato un videomessaggio di saluto perchè è attualmente lontano da Milano. A entrambi sono stati consegnati il gagliardetto della Lombardia, una pergamena e una medaglia.

«Simone e Alberto sono due atleti che uniscono talento, sacrificio e dedizione a una mentalità straordinaria – ha detto Garavaglia – Le loro imprese parlano del desiderio di superare limiti e vincoli e testimoniano quale forza possa avere la determinazione quando diventa stile di vita. Regione Lombardia sarà sempre al fianco degli atleti paralimpici. Le loro vittorie sono le vittorie di tutti noi, perché parlano di impegno, passione e della capacità di non arrendersi mai».

IL PODCAST SULLA POLHA

Come detto, Barlaam e Amodeo sono due degli atleti di punta della PolHa Varese. Per conoscere meglio questa realtà, che da oltre quarant’anni prepara e allena atleti convocati dalle diverse Nazionali alle Paralimpiadi, vi consigliamo di riascoltare la puntata della trasmissione di Radio Materia “Soci All Time” nella quale è stata ospite la presidente Daniela Colonna Preti. La trovate nel box sottostante o su tutte le principali piattaforme di Podcast.