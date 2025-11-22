Il Varese fa visita alla Valenzana con due obiettivi: “Dare continuità e portare a casa punti”

La vittoria con la Sanremese è stata vera gloria o solo un fuoco di paglia? Il Varese è chiamata a dare una risposta a questa domanda nella sfida di domenica 23 novembre (ore 14.30) nella difficile trasferta in casa della Valenzana, una delle sorprese in positivo di questo inizio di stagione.

In casa biancorossa non ci sono grandi novità: ancora a parte il difensore Federico Bertoni, mancherà per squalifica Tommaso Tentoni, espulso dopo l’esultanza sfrenata al gol del 3-2 nell’ultima partita. Per il resto non dovrebbero esserci grandi sorprese nella formazione di mister Andrea Ciceri, con un paio di ballottaggi da risolvere. In casa piemontese invece mister Luca Pellegrini cercherà un risultato positivo dopo le sconfitte contro Vado e Ligorna. Da valutare le condizioni del centrocampista Dioh e dell’attaccante Montini – capocannoniere del campionato -, alle prese con qualche guaio muscolare.

Mister Ciceri, sotto la neve dell’allenamento di venerdì sera, ha presentato la prossima gara: «Sarebbe importantissimo dare continuità a quello che è successo domenica. A Valenza l’obiettivo sarà proprio questo: portare in campo una buona prestazione e provare a portare a casa punti. Dopo la vittoria ho visto il gruppo un po’ più rilassato, non direi felice, perché la voglia è quella di fare molto di più, però sicuramente con un pizzico di fiducia in più. Speriamo che quel risultato ci abbia aiutati, anche se è la domenica, con le difficoltà reali della partita, che ti fa capire davvero lo stato emotivo della squadra. Per quanto riguarda l’avversario, mi aspetto una squadra complicata da affrontare: una neopromossa che sta facendo molto bene, allenata da Luca Pellegrini, che conosco bene e che sta portando avanti un bel progetto. Hanno trovato tre corazzate come Sestri, Vado e Ligorna nelle ultime giornate, e questo ha inciso. Corrono tutti, concedono poco e hanno pure il capocannoniere del campionato, che finora è stato davvero letale in area di rigore.»

«La partita di domenica, con quel finale incredibile, è stata una grande risposta del gruppo e di tutto il progetto tecnico – prosegue mister Ciceri -. Una squadra che non è unita non reagisce così, non rimonta in quel modo negli ultimi minuti. Ma io lo vedo ogni giorno: vedo il lavoro dei giocatori, l’impegno, la compattezza. L’ho detto dal primo giorno, e le risposte me le danno quotidianamente, nel modo in cui stanno insieme, ci credono e giocano per la società, per la gente e per loro stessi. Domenica è stato tutto più evidente grazie agli episodi che hanno portato alla rimonta, ma anche se fosse finita diversamente non avrei avuto dubbi. Persino al 90’, sotto 2-1, il gruppo continuava a dimostrare forza, orgoglio, voglia di reagire. Quello che è successo negli ultimi minuti conferma ancora di più che questa è una squadra sana, forte, che si spende e che vuole far sì che la stagione del Varese prenda una direzione diversa rispetto alle ultime settimane».

SERIE D GIRONE A – XIII GIORNATA

Domenica 23 novembre: Asti – Biellese; Cairese – Ligorna; Celle Varazze – Derthona; Chisola – Vado; Lavagnese – Gozzano; NovaRomentin – Sestri Levante; Sanremese – Saluzzo; Valenzana – Varese.

Lunedì 24 novembre: Biellese – Club Milano.

CLASSIFICA: Vado 28; Chisola 27; Ligorna 25; Saluzzo 20; Sestri Levante, Varese 19; Biellese 18; Derthona 17; Valenzana 16; Asti, Lavagnese 15; Celle Varazze 12; Gozzano, Sanremese, Club Milano 11; Cairese 9; Imperia, NovaRomentin (-1) 8.

