Ilaria Pagani saluta Piero da Saronno: “Grazie per aver saputo raccontare la città che amiamo”

La sindaca Ilaria Pagani ha voluto salutare e ringraziare con un messaggio commosso Piergiuseppe Vellini “Piero da Saronno”, di cui si sono celebrati ieri i funerali. Lo ha fatto con un messaggio rivolto alla famiglia e a tutti i saronnesi, che ieri ha rappresentato alle esequie indossando la fascia tricolore. Ecco il suo saluto a Piero da Saronno:

Care concittadine e cari concittadini,

oggi Saronno si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Piergiuseppe Vellini, che tutti conoscevamo come Piero da Saronno.

Lo facciamo con tristezza, ma soprattutto con gratitudine.

Piero ha avuto un dono raro: la capacità di raccontare una città.

Non una città astratta, fatta di luoghi e statistiche, ma la città viva, fatta di persone, di storie quotidiane, di emozioni semplici e autentiche.

Con i suoi video – spesso girati con l’ironia buona e l’occhio affettuoso di chi ama profondamente ciò che ha intorno – Piero ha saputo cogliere ciò che molti non vedono: la bellezza del quotidiano, la ricchezza dei caratteri, le piccole tradizioni, gli scorci familiari che rendono unica Saronno.

Ha raccontato noi. Ha raccontato i saronnesi.

E così facendo ha consegnato alla città qualcosa che vale più di qualunque monumento: una memoria condivisa, fatta di voci, volti, luoghi, sorrisi.

Piero era un osservatore attento e un narratore istintivo. Non cercava mai la perfezione tecnica, ma la verità delle persone.

E quella verità l’ha regalata a tutti noi.

Per questo i suoi video non sono soltanto contenuti: sono un patrimonio culturale, un tassello importante dell’identità della nostra comunità.

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Saronno, oggi voglio dire grazie a Piergiuseppe: grazie per averci fatto riscoprire noi stessi attraverso i suoi racconti. Grazie per aver amato Saronno così tanto da dedicarle tempo, energia, passione. Grazie per aver dato voce ai saronnesi, soprattutto a quelli che non ne hanno mai avuta una pubblica. Grazie per averci fatto sorridere, riflettere, emozionare.

Il suo sguardo resterà per sempre con noi. Resterà nelle piazze e nelle vie che ha filmato, nei ricordi delle persone che ha incontrato, e nei tanti video che continueranno a circolare come un abbraccio gentile alla città.

Alla famiglia, ai suoi cari, ai suoi amici, va l’abbraccio affettuoso di tutta Saronno. In questo dolore non siete soli: con voi c’è un’intera comunità che oggi dice, con gratitudine sincera, ciao Piero.

Grazie di tutto. La tua Saronno non ti dimenticherà