In Biblioteca a Varese si torna a giocare: la “Gaming zone” riapre con una nuova veste

Il lunedì, mercoledì e sabato (dalle 14 alle 18) videogioco e giochi da tavolo a chiunque abbia voglia di giocare negli spazi della biblioteca civica

Generico 17 Nov 2025

Dopo la pausa estiva l’area “Gaming zone” della Biblioteca civica di Varese torna a disposizione del pubblico con una nuova veste grafica e una selezione aggiornata di giochi da tavolo e videogiochi, dai grandi classici ai titoli più recenti.

«Aprire una gaming zone pone il focus sulla promozione del videogioco come strumento culturale, portatore di socialità e valorizzante del processo educativo, mostrando la biblioteca come luogo di incontro partecipativo – spiegano dagli uffici di Palazzo Estense – Il gioco non è solo un momento di svago ma ha la capacità di integrare il mondo letterario coi linguaggi contemporanei e più vicini ai giovani. La Gaming Zone rappresenta così un ponte tra generazioni, passioni e modi diversi di vivere la cultura».

Per usufruire dello spazio, giocare ai videogiochi e ai giochi in scatola, non è necessaria l’iscrizione in biblioteca: è sufficiente recarsi presso lo spazio nei giorni e orari indicati. Lo spazio è seguito da due operatori che potranno consigliare e indirizzare anche i più giovani e indecisi, nonché facilitare la socializzazione tra l’utenza. Inoltre verranno organizzati tornei e momenti collettivi una volta al mese.

I giorni e orari di apertura sono lunedì, mercoledì e sabato dalle 14 alle 18.

Pubblicato il 17 Novembre 2025
TAG ARTICOLO

Commenti

