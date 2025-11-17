Inarzo, incontro con lo scrittore Elio Rimoldi: “La ricerca della felicità attraverso la scrittura”

Appuntamento con la letteratura giovedì 20 novembre al Salone dell’oratorio di Inarzo (Via Vanetti 5), dove alle ore 21 si terrà un incontro con lo scrittore Elio Rimoldi.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo, sarà l’occasione per ripercorrere la carriera letteraria dell’autore varesino attraverso i suoi numerosi romanzi. A moderare la serata sarà Emiliano Pedroni.

Nato a Varese nel maggio del 1953, Rimoldi ha alle spalle una vita densa di impegni professionali, politici e sociali. Dopo trent’anni di lavoro in fabbrica, ha ricoperto incarichi amministrativi come assessore e vice-sindaco a Castiglione Olona, dove tuttora risiede. Per vent’anni è stato segretario del Comitato provinciale Varese per l’Unicef e ha collaborato come formatore alla Scuola professionale Edile di Varese, occupandosi di sicurezza sul lavoro.

Dal 2000 è entrato a far parte dei G.a.s. (gruppi d’acquisto solidali) e ha contribuito alla fondazione della cooperativa Aequos, sviluppando una particolare sensibilità per le tematiche ambientali, i diritti dei lavoratori e i rapporti sociali.

La sua produzione letteraria è iniziata con “Un’idea di felicità”, libro ispirato alla sua passione per la montagna e la Valle d’Aosta, pubblicato con il patrocinio del Comune di Donnas. Sono seguiti “Il Sindaco di Mirabel” (edito da Lupi), “Il Mercante di Felicità” e “Lozzo. Il giorno seguente” (Macchione editore, 2022). Tra le opere più recenti figurano “Pensavo facesse il professore” (Etabeta) e “Delfini a Venezia” (edito da Pagine), quest’ultimo ricco di metafore sulla vita contemporanea.

L’autore ha annunciato che sono già pronti altri due testi, mentre continua a dedicarsi anche alla pittura, tra acquerelli, acrilici e oli. La sua filosofia di vita si riassume in una massima del filosofo greco Aristofane che ha fatto propria: “Formare gli uomini non è come riempire un vaso, è accendere un fuoco”.

L’ingresso alla serata è libero.