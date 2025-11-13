Varese News

Varese Laghi

Incidente a Calcinate del Pesce, una ferita e lunghe code

Lo scontro nella serata di giovedì, proprio all'altezza della frazione

ambulanza generica notte sos malnate

Incidente stradale a Calcinate del Pesce, nel tardo pomeriggio di giovedì, poco prima delle 18. La Croce Rossa di Gavirate ha soccorso una donna di 42 anni, trasportata in ospedale al Circolo di Varese in “codice giallo”, vale a dire con lesioni o traumi significativi, ma non in immediato pericolo di vita.

Ancora alle 19.30 si segnalavano lunghe code, soprattutto lato Varese, che inizia da prima di Schiranna.

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.