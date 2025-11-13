Incidente a Calcinate del Pesce, una ferita e lunghe code
Lo scontro nella serata di giovedì, proprio all'altezza della frazione
Incidente stradale a Calcinate del Pesce, nel tardo pomeriggio di giovedì, poco prima delle 18. La Croce Rossa di Gavirate ha soccorso una donna di 42 anni, trasportata in ospedale al Circolo di Varese in “codice giallo”, vale a dire con lesioni o traumi significativi, ma non in immediato pericolo di vita.
Ancora alle 19.30 si segnalavano lunghe code, soprattutto lato Varese, che inizia da prima di Schiranna.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.