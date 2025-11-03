Incidente a Cuveglio: coinvolto un ciclista in condizioni critiche

Grave incidente questa mattina, lunedì 3 novembre, attorno alle 5.30 a Cuveglio lungo la Statale 394. (immagine di repertorio)

Un ciclista, classe 1974, è stato soccorso in seguito a un investimento. I sanitari del 118 sono intervenuti con automedica, ambulanza ed elisoccorso: le condizioni dell’uomo sono apparse molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese dove è ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravissime.

Secondo alcune testimonianze sarebbe coinvolto anche un camioncino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Luino che dovranno chiarirne la dinamica.