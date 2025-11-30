Varese News

Incidente a Varese: auto si ribalta, ferito un 32enne

Fortunatamente, nonostante la gravità del sinistro, l'uomo sembrerebbe non aver riportato ferite serie

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 30 novembre a Varese. Precisamente alle 17, un’auto si è ribaltata in Via Carlo Goldoni, al civico 15, richiedendo un massiccio intervento di soccorso in una zona ancora parzialmente trafficata.

Il bollettino dei soccorritori indica che l’incidente, in seguito al quale si è ribaltata un’auto, ha riportato un solo ferito: un uomo di 32 anni. Fortunatamente, nonostante la gravità del sinistro, l’uomo sembrerebbe non aver riportato ferite serie.

Il 32enne è stato trasportato per accertamenti presso l’Ospedale del Circolo di Varese. Le forze dell’ordine stanno ora esaminando i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto in Via Goldoni.

Pubblicato il 30 Novembre 2025
