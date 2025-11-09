Incidente a Varese in via Vittorio Veneto: tre persone coinvolte, due in codice giallo
Lo schianto intorno alle 8. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso: coinvolta un'auto della polizia. Devastata la vetrina di un negozio
Questa mattina, domenica 9 novembre poco prima delle 8:00, un incidente stradale si è verificato in via Vittorio Veneto 5, a Varese. Le cause del sinistro non sono ancora note, ma nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte tre persone: una donna di 25 anni, un uomo di 32 e una donna di 59 anni: si tratta dello scontro fra un’utilitazia e un mezzo della Polizia.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso della Croce Rossa di Varese, entrambi in codice giallo, oltre a un mezzo di soccorso avanzato e alle forze dell’ordine.
Allertati anche i Vigili del Fuoco di Varese e la Questura, mentre la Soreu dei Laghi ha coordinato le operazioni di emergenza.
Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi, ma due di loro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti: si tratta di due agenti e di una terza persona, una donna di 25 anni. Nell’incidente, che ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli coinvolti, è andata distrutta la vetrina di un negozio.
La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno ricostruendo l’esatta sequenza dei fatti e verificando eventuali responsabilità.
Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.
