Incidente sulla Superstrada di Malpensa, traffico bloccato

Lo scontro nella mattinata di lunedì 24 novembre all’altezza del Terminal 2 dello scalo aereo. Ferita una ragazza di 26 anni

Traffico bloccato nella mattinata di lunedì 24 novembre sulla Ss336, la superstrada di Malpensa. Per motivi ancora da verificare, un’auto è andata a sbattere e sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso con un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Busto Arsizio, la Polizia Stradale e i vigili del fuoco. (immagine di repertorio)

Nell’incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 8, è rimasta ferita una ragazza di 26 anni, che non ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in ospedale in codice verde.

A risentirne è stata la viabilità che risulta bloccata in direzione Terminal 1 dallo svincolo di Casorate Sempione.

Pubblicato il 24 Novembre 2025
