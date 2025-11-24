Incidente sulla Superstrada di Malpensa, traffico bloccato
Lo scontro nella mattinata di lunedì 24 novembre all’altezza del Terminal 2 dello scalo aereo. Ferita una ragazza di 26 anni
Traffico bloccato nella mattinata di lunedì 24 novembre sulla Ss336, la superstrada di Malpensa. Per motivi ancora da verificare, un’auto è andata a sbattere e sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso con un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Busto Arsizio, la Polizia Stradale e i vigili del fuoco. (immagine di repertorio)
Nell’incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 8, è rimasta ferita una ragazza di 26 anni, che non ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in ospedale in codice verde.
A risentirne è stata la viabilità che risulta bloccata in direzione Terminal 1 dallo svincolo di Casorate Sempione.
