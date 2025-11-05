Inter e Milan completano l’acquisto dell’area di San Siro dal Comune di Milano

Una pagina storica per Milano e per il mondo del calcio: FC Internazionale Milano e AC Milan hanno ufficializzato oggi – mercoledì 5 novembre – la firma dell’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, che comprende lo stadio intitolato a Giuseppe Meazza e l’intera area circostante.

L’intesa segna l’avvio di una nuova era per il quartiere di San Siro, destinato a trasformarsi in un polo sportivo e culturale di livello internazionale. Il progetto, che prevede la costruzione di un nuovo stadio e un vasto intervento di rigenerazione urbana, è il frutto di una visione condivisa dalle due società e dai rispettivi proprietari – i fondi Oaktree (per l’Inter) e RedBird (per il Milan) – orientata alla sostenibilità, alla crescita e al successo sportivo di lungo periodo.

A firmare la progettazione del nuovo impianto saranno Foster + Partners e MANICA, due studi di architettura tra i più prestigiosi al mondo, già autori di arene sportive iconiche in Europa e negli Stati Uniti. Il futuro stadio di Milano – spiegano i club – risponderà ai più elevati standard internazionali, puntando su innovazione, sostenibilità e accessibilità, e diventerà una nuova icona architettonica per la città.

L’intervento darà vita anche a un polo multifunzionale dedicato allo sport, alla cultura e al tempo libero, in grado di valorizzare ulteriormente il quartiere di San Siro e rilanciare l’intera area in chiave moderna e sostenibile.

Sul piano finanziario, l’operazione è stata perfezionata tramite la società Stadio San Siro S.p.A., sostenuta da un finanziamento coordinato da Goldman Sachs e J.P. Morgan, con la collaborazione di Banco BPM e BPER Banca, partner bancari dei due club.

Con questa mossa congiunta, Inter e Milan mettono fine a un dibattito lungo anni sul destino dello stadio di San Siro, scegliendo di puntare su un progetto comune che unisce tradizione e futuro, nel segno della rinascita urbana e della competitività sportiva internazionale.

Comunicato ufficiale congiunto – FC Internazionale Milano e AC Milan