Inter e Milan completano l’acquisto dell’area di San Siro dal Comune di Milano
Con un comunicato congiunto le due società annunciano "Un nuovo stadio e un progetto di rigenerazione urbana per valorizzare il quartiere e la città nel segno di sostenibilità e innovazione"
Una pagina storica per Milano e per il mondo del calcio: FC Internazionale Milano e AC Milan hanno ufficializzato oggi – mercoledì 5 novembre – la firma dell’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, che comprende lo stadio intitolato a Giuseppe Meazza e l’intera area circostante.
L’intesa segna l’avvio di una nuova era per il quartiere di San Siro, destinato a trasformarsi in un polo sportivo e culturale di livello internazionale. Il progetto, che prevede la costruzione di un nuovo stadio e un vasto intervento di rigenerazione urbana, è il frutto di una visione condivisa dalle due società e dai rispettivi proprietari – i fondi Oaktree (per l’Inter) e RedBird (per il Milan) – orientata alla sostenibilità, alla crescita e al successo sportivo di lungo periodo.
A firmare la progettazione del nuovo impianto saranno Foster + Partners e MANICA, due studi di architettura tra i più prestigiosi al mondo, già autori di arene sportive iconiche in Europa e negli Stati Uniti. Il futuro stadio di Milano – spiegano i club – risponderà ai più elevati standard internazionali, puntando su innovazione, sostenibilità e accessibilità, e diventerà una nuova icona architettonica per la città.
L’intervento darà vita anche a un polo multifunzionale dedicato allo sport, alla cultura e al tempo libero, in grado di valorizzare ulteriormente il quartiere di San Siro e rilanciare l’intera area in chiave moderna e sostenibile.
Sul piano finanziario, l’operazione è stata perfezionata tramite la società Stadio San Siro S.p.A., sostenuta da un finanziamento coordinato da Goldman Sachs e J.P. Morgan, con la collaborazione di Banco BPM e BPER Banca, partner bancari dei due club.
Con questa mossa congiunta, Inter e Milan mettono fine a un dibattito lungo anni sul destino dello stadio di San Siro, scegliendo di puntare su un progetto comune che unisce tradizione e futuro, nel segno della rinascita urbana e della competitività sportiva internazionale.
Comunicato ufficiale congiunto – FC Internazionale Milano e AC Milan
FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante.
La realizzazione del nuovo stadio e dell’intervento di rigenerazione urbana per l’area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Inter e Milan e dalle rispettive proprietà, fondi gestiti da Oaktree e RedBird, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società.
I Club hanno affidato a Foster + Partners e MANICA il percorso progettuale e di sviluppo di un nuovo impianto di livello mondiale e del masterplan per l’area circostante. Lo stadio risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuova icona architettonica per la città di Milano. Nell’ambito del progetto sorgerà un nuovo polo di eccellenza che rifletterà la vocazione sportiva e culturale del quartiere di San Siro e dell’intera città, rigenerando uno spazio urbano nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità.
L’operazione, perfezionata tramite la società Stadio San Siro S.p.A., è supportata da un finanziamento disposto dagli istituti bancari internazionali Goldman Sachs e J.P. Morgan in qualità di coordinatori principali, insieme ai partner bancari dei Club, Banco BPM e BPER Banca.
