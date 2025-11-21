“Io non sto zitta 2025”: Regione Lombardia in piazza contro la violenza sulle donne
Il 25 e 26 novembre via Luca Beltrami a Milano si trasforma in uno spazio pubblico di ascolto e sensibilizzazione, con il camper della Polizia e i Centri Antiviolenza
Due giorni per parlare, informare e ascoltare. Con l’edizione 2025 di “Io non sto zitta”, Regione Lombardia torna in piazza in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa si terrà in via Luca Beltrami a Milano, a due passi dal Castello Sforzesco, e trasformerà lo spazio urbano in un punto di incontro e impegno civile.
Il primo momento pubblico si terrà martedì 25 novembre alle 14.30, con una conferenza stampa alla presenza dell’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa e del Questore di Milano Bruno Megale. L’incontro sarà l’occasione per presentare gli obiettivi dell’edizione 2025 e per ribadire la necessità di un lavoro congiunto tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadinanza nel contrasto alla violenza di genere.
Il giorno successivo, mercoledì 26 novembre, sempre alle ore 14.30 e nella stessa location, verrà inaugurato il “Muro degli impegni”, un’installazione simbolica sulla quale consiglieri e assessori regionali potranno lasciare un pensiero, una promessa o un segnale concreto a sostegno delle donne. Un gesto simbolico per sottolineare che il contrasto alla violenza passa anche da un’assunzione di responsabilità politica e personale.
Durante entrambe le giornate sarà attivo uno stand istituzionale dove cittadini e cittadine potranno incontrare operatori della Polizia di Stato, della Polizia locale di Milano e della Rete dei Centri Antiviolenza. Saranno a disposizione materiali informativi, indicazioni sui servizi presenti sul territorio e consigli su come intervenire o chiedere aiuto in caso di necessità.
A fianco dello stand sarà presente anche il camper della Polizia di Stato, dotato di personale specializzato in ascolto e orientamento. Uno spazio riservato, pensato per chi non si sente ancora pronto a rivolgersi direttamente ai servizi strutturati ma ha bisogno di un primo supporto concreto.
Con “Io non sto zitta 2025”, Regione Lombardia conferma il proprio impegno a portare il tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere nei luoghi vissuti dalla cittadinanza, promuovendo una cultura del rispetto e della solidarietà.
