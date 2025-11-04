Israele continua a bombardare Gaza e Saronno si mobilita nuovamente facendo rumore

Questa sera, martedì 4 novembre, la rete per la pace torna in piazza a Saronno per un presidio di solidarietà per il popolo palestinese. L’appuntamento – promosso da attivisti e realtà locali per esprimere dissenso contro i bombardamenti che continuano a colpire Gaza e chiedere la fine delle ostilità – è per le 18 in piazza Libertà.

“Non lasciamo in pace chi fa la guerra” è lo slogan scelto per la mobilitazione che invita ad alzare la voce contro le azioni militari israeliane in corso nella Striscia di Gaza, nonostante le dichiarazioni di tregua. «Restiamo insieme al fianco del popolo palestinese» si legge nel volantino che annuncia l’iniziativa, che invita i partecipanti a portare tamburi, pentole, fischietti e idee.

La formula del presidio è partecipativa: spazio a cori, interventi spontanei e testimonianze. Gli organizzatori sollecitano chi parteciperà a contribuire con la propria voce e la propria energia: «Porta la tua voce per cori e interventi. Porta la tua energia e la voglia di lottare».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di mobilitazioni che da settimane si stanno svolgendo a Saronno come in diverse città italiane ed europee per chiedere un immediato cessate il fuoco e una soluzione politica duratura al conflitto.

Sabato 8 novembre l’appuntamento si ripeterà alle 15, sempre in piazza Libertà, su iniziativa di Emergency Saronno.