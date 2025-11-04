Israele continua a bombardare Gaza e Saronno si mobilita nuovamente facendo rumore
Doppio appuntamento in piazza Libertà: questa sera alle 18 e sabato 8 novembre alle 15 presidi di solidarietà con il popolo palestinese e contro le azioni militari israeliane
Questa sera, martedì 4 novembre, la rete per la pace torna in piazza a Saronno per un presidio di solidarietà per il popolo palestinese. L’appuntamento – promosso da attivisti e realtà locali per esprimere dissenso contro i bombardamenti che continuano a colpire Gaza e chiedere la fine delle ostilità – è per le 18 in piazza Libertà.
“Non lasciamo in pace chi fa la guerra” è lo slogan scelto per la mobilitazione che invita ad alzare la voce contro le azioni militari israeliane in corso nella Striscia di Gaza, nonostante le dichiarazioni di tregua. «Restiamo insieme al fianco del popolo palestinese» si legge nel volantino che annuncia l’iniziativa, che invita i partecipanti a portare tamburi, pentole, fischietti e idee.
La formula del presidio è partecipativa: spazio a cori, interventi spontanei e testimonianze. Gli organizzatori sollecitano chi parteciperà a contribuire con la propria voce e la propria energia: «Porta la tua voce per cori e interventi. Porta la tua energia e la voglia di lottare».
L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di mobilitazioni che da settimane si stanno svolgendo a Saronno come in diverse città italiane ed europee per chiedere un immediato cessate il fuoco e una soluzione politica duratura al conflitto.
Sabato 8 novembre l’appuntamento si ripeterà alle 15, sempre in piazza Libertà, su iniziativa di Emergency Saronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.