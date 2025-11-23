Kastritis: “La peggior gara in attacco. Con questo approccio non si va da nessuna parte”

KASTRITIS 1 – «Congratulazioni a Udine perché, come ho ripetuto tutta la settimana, sono una squadra che sicuramente non merita merita di avere un’unica vittoria fino a qui. Sono squadra molto solida su tutti e due i lati del campo e sono venuti qui per fare una partita molto consistente sia in attacco sia in difesa e quindi hanno meritato di vincere».

KASTRITIS 2 – «Per quanto riguarda noi, ovviamente non mi aspettavo di dover commentare una una partita del genere, la peggiore, soprattutto in fase d’attacco che che potevamo disputare. Non siamo mai stati così poco consistenti in attacco come come in questa partita e diciamo – per non usare altre altre parole – che non abbiamo giocato in maniera intelligente. Non siamo al nostro massimo potenziale, però questa non è una giustificazione: veniamo da una partita di settimana scorsa dove abbiamo segnato molto attaccando bene, e sette giorni dopo abbiamo prodotto questo questo tipo di inconsistenza offensiva».

KASTRITIS 3 – «Al di là del fare canestro o meno questa sera è venuto meno anche l’approccio: abbiamo sbagliato l’approccio alla partita ma anche quello di quando abbiamo reagito alle difficoltà che Udine ci ha messo di fronte. Non è facile dover commentare una situazione del genere e sicuramente fa parte del dell’approccio mentale che abbiamo avuto. Adesso abbiamo qualche giorno di riposo e poi dobbiamo resettare e ripartire rendendoci conto che se non cambiamo mentalità non arriveremo da nessuna parte».

KASTRITIS 4 – «Mi spiace per i tifosi che ci hanno sostenuto, ma purtroppo noi non li abbiamo aiutati per come stavamo giocando. Voglio soltanto dire che un un tipo di approccio del genere non capiterà più durante durante il resto del campionato».

KASTRITIS 5 – «Iroegbu ha giocato ottime partite ultimamente, però noi non non vogliamo impostare il lavoro di squadra sul fatto che ci sia una una star. In queste situazioni, quando gli avversari concentrano tante loro attenzioni su un giocatore si dovrebbero aprire più opportunità per per gli altri. Questa sera invece non abbiamo giocato in maniera in maniera intelligente, ed è superfluo doverlo sottolineare. Abbiamo palleggiato troppo, abbiamo lasciato correre il cronometro troppo tempo senza essere produttivi».

KASTRITIS 6 – «Se interverremo per ritoccare la squadra? Sicuramente valuteremo, ci guarderemo in giro e cercheremo di fare quello che che è possibile, ovviamente non solo io, ma insieme al management della società, per per cercare di migliorare».

VERTEMATI 1 – «Eravamo andati vicini al successo in ogni partita e a parte Sassari abbiamo sempre perso per qualche errore finale. Oggi siamo invece andati avanti bene, poi la partita si è bloccata offensivamente ma non abbiamo dato modo a Varese di riavvicinarsi se non nel finale quando siamo arrivati un po’ corti di fiato per mia scelta perché ho accorciato le rotazioni».

VERTEMATI 2 – «Siamo contenti per i tifosi, per tutta Udine che si merita di mantenere la categoria, per il nostro presidente che ci ha sempre dato fiducia. Sulle rotazioni corte, ho preferito tenere in campo quelli che mi sembravano i giocatori più adatti a una partita in cui Varese ha giocato a lungo con quattro piccoli. Ci servivano gambe e difesa. E poi abbiamo avuto molto dai due lunghi: dipende da cose ci si aspetta da loro. Spencer non è uno da punti ma di presenza, rimbalzi e stoppate. Mekowulu anche ed è tornato in Europa dopo un anno in Giappone e si sta ricalibrando: è sempre super generoso».