KLM dona a Busto Arsizio la prima rastrelliera: al via il progetto “Adotta una ciclabile”

KLM Royal Dutch Airlines e la Città di Busto Arsizio hanno celebrato oggi la consegna della prima rastrelliera acquistata dalla compagnia di bandiera olandese e donata alla comunità.

L’intervento fa parte del progetto “Adotta una ciclabile” attraverso il quale la KLM Royal Dutch Airlines vuole incentivare una mobilità maggiormente sostenibile nelle città italiane e uno stile di vita più sano tra i cittadini. Attualmente, Busto Arsizio è una delle 5 protagoniste del progetto insieme a Bologna, Genova, Milano e Napoli.

Le 16 rastrelliere acquistate (tra modelli mono-facciali da 4/6 posti e bifacciali da 11 posti) verranno consegnate e installate nel corso dei prossimi mesi in città e saranno riconoscibili grazie ad un’apposita targa personalizzata.

“Questo momento è un ulteriore traguardo per il nostro progetto e ringraziamo il Comune per la collaborazione avuta in questi mesi. “Adotta una ciclabile” ha avuto, fin dal lancio, un grande successo sia tra le istituzioni coinvolte che tra i cittadini e ne siamo fieri! Ci auguriamo che anche gli abitanti di Busto Arsizio apprezzino pienamente il nostro intervento” afferma Lucia Impiccini, Marketing Director di KLM per l’Italia.

“Ringraziamo KLM Royal Dutch Airlines per questo significativo dono che ci permette di ampliare la disponibilità di rastrelliere in città – sottolinea il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli -. A fronte di questa collaborazione, metteremo in evidenza il logo della società per offrirle la visibilità che merita. Mi auguro che questo progetto possa fungere da esempio per altre realtà che vorranno investire nella nostra città. Le nostre porte sono aperte alle iniziative fatte bene come questa”.

Da sempre fedele alle sue promesse di vicinanza al cliente ed attenzione all’ambiente, il progetto “Adotta una ciclabile” di KLM Royal Dutch Airlines è stato lanciato ad ottobre 2023, in collaborazione con PisteCiclabili.com. A gennaio 2025, la compagnia si è già impegnata a sostenere costi pari ad oltre 10 km di manutenzione. L’attività, ipotizzata dopo un’attenta ricerca di mercato, ha coinvolto il simbolo per eccellenza della cultura olandese, la bicicletta, che diventa così un ulteriore elemento per rafforzare il legame con l’Italia.