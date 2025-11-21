KLM dona a Busto Arsizio la prima rastrelliera: al via il progetto “Adotta una ciclabile”
KLM Royal Dutch Airlines e la Città di Busto Arsizio hanno celebrato oggi la consegna della prima rastrelliera acquistata dalla compagnia di bandiera olandese e donata alla comunità
KLM Royal Dutch Airlines e la Città di Busto Arsizio hanno celebrato oggi la consegna della prima rastrelliera acquistata dalla compagnia di bandiera olandese e donata alla comunità.
L’intervento fa parte del progetto “Adotta una ciclabile” attraverso il quale la KLM Royal Dutch Airlines vuole incentivare una mobilità maggiormente sostenibile nelle città italiane e uno stile di vita più sano tra i cittadini. Attualmente, Busto Arsizio è una delle 5 protagoniste del progetto insieme a Bologna, Genova, Milano e Napoli.
Le 16 rastrelliere acquistate (tra modelli mono-facciali da 4/6 posti e bifacciali da 11 posti) verranno consegnate e installate nel corso dei prossimi mesi in città e saranno riconoscibili grazie ad un’apposita targa personalizzata.
“Questo momento è un ulteriore traguardo per il nostro progetto e ringraziamo il Comune per la collaborazione avuta in questi mesi. “Adotta una ciclabile” ha avuto, fin dal lancio, un grande successo sia tra le istituzioni coinvolte che tra i cittadini e ne siamo fieri! Ci auguriamo che anche gli abitanti di Busto Arsizio apprezzino pienamente il nostro intervento” afferma Lucia Impiccini, Marketing Director di KLM per l’Italia.
“Ringraziamo KLM Royal Dutch Airlines per questo significativo dono che ci permette di ampliare la disponibilità di rastrelliere in città – sottolinea il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli -. A fronte di questa collaborazione, metteremo in evidenza il logo della società per offrirle la visibilità che merita. Mi auguro che questo progetto possa fungere da esempio per altre realtà che vorranno investire nella nostra città. Le nostre porte sono aperte alle iniziative fatte bene come questa”.
Da sempre fedele alle sue promesse di vicinanza al cliente ed attenzione all’ambiente, il progetto “Adotta una ciclabile” di KLM Royal Dutch Airlines è stato lanciato ad ottobre 2023, in collaborazione con PisteCiclabili.com. A gennaio 2025, la compagnia si è già impegnata a sostenere costi pari ad oltre 10 km di manutenzione. L’attività, ipotizzata dopo un’attenta ricerca di mercato, ha coinvolto il simbolo per eccellenza della cultura olandese, la bicicletta, che diventa così un ulteriore elemento per rafforzare il legame con l’Italia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.