La Biblioteca di Materia fa tappa a Luino

Nuova puntata della Biblioteca di Materia su www.radiomateria.it con il nostr bibliotecario Ferdinando Giaquinto e Orlando Mastrillo. Tema della puntata delle 18,45 è la Città di Luino raccontata attaverso i libri presenti sugli scaffali della nostra Agorà.

Ferdinando ci porterà in giro per il principale centro della sponda lombarda del lago Maggiore svelandoci aneddoti storici, tradizioni come il mercato del mercoledì e luoghi di rilievo come la stazione internazionale. Ad accompagnare gli interventi dei due speaker ci sarà la musica dei Trenincorsa, band 100% luinese.

La puntata è ascoltabile per tutta la settimana alle 8,30, alle 18,45 e alle 20,30 sulla nostra web radio. Le altre puntate della Biblioteca di Materia le trovate in podcast qui e sulle principali piattaforme di streaming audio.

ASCOLTA I PODCAST DE LA BIBLIOTECA DI MATERIA