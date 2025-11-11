Varese News

Cultura

La Biblioteca di Materia fa tappa a Luino

La nuova puntata della trasmissione di Ferdinando Giaquinto è online dalle 18,45 di martedì e sarà in programmazione per tutta la settimana su www.radiomateria.it

Generico 28 Jul 2025

Nuova puntata della Biblioteca di Materia su www.radiomateria.it con il nostr bibliotecario Ferdinando Giaquinto e Orlando Mastrillo. Tema della puntata delle 18,45 è la Città di Luino raccontata attaverso i libri presenti sugli scaffali della nostra Agorà.

Ferdinando ci porterà in giro per il principale centro della sponda lombarda del lago Maggiore svelandoci aneddoti storici, tradizioni come il mercato del mercoledì e luoghi di rilievo come la stazione internazionale. Ad accompagnare gli interventi dei due speaker ci sarà la musica dei Trenincorsa, band 100% luinese.

La puntata è ascoltabile per tutta la settimana alle 8,30, alle 18,45 e alle 20,30 sulla nostra web radio. Le altre puntate della Biblioteca di Materia le trovate in podcast qui e sulle principali piattaforme di streaming audio.

ASCOLTA I PODCAST DE LA BIBLIOTECA DI MATERIA

 

Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.