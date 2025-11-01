Varese News

La denuncia di un lettore: “Gomme tagliate a Casorate Sempione”

Notte di vandalismi in via Verdi, dove diversi automobilisti si sono trovati questa mattina con le gomme tagliate. Il fatto è avvenuto tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre, nel parcheggio vicino al semaforo che conduce al cimitero.

Alcuni residenti, scesi alle loro auto per recarsi al lavoro, hanno fatto la spiacevole scoperta e segnalano l’episodio con amarezza: un gesto gratuito che ha provocato danni e disagi.

Non si esclude che possa trattarsi di una bravata di Halloween, ma la vicenda lascia comunque l’amaro in bocca a chi chiede maggiori controlli nella zona.

