La Eurotek Laica non sbaglia: netto 3-0 ai danni di Cuneo

Successo convincente per la squadra di Barbolini che aveva bisogno di consolidare la classifica. Obossa (19) è la top scorer, Parra votata MVP: "Decisivo il nostro atteggiamento nel preparare la partita"

uyba cuneo 2025 - foto G. Alemani

Serviva una risposta, e la risposta è arrivata forte e chiara. La Eurotek Busto Arsizio torna al successo e lo fa in maniera decisamente convincente, travolgendo 3-0 la Honda Cuneo sul campo di casa della E-Work Arena al termine di una partita in cui le Farfalle hanno tenuto costantemente a bada le piemontesi. Prive, va detto, di Pritchard mentre Martinez è dovuta uscire durante il secondo set, quando però la gara era già tinta di biancorosso. (foto G. Alemani/Uyba)

La squadra di Barbolini ha chiuso i tre parziali rispettivamente 25-22, 25-19 e di nuovo 25-22 ed è salita a quota 9 in classifica superando il Monviso Volley, una situazione che andrà consolidata nelle prossime giornate (magari già domenica sul campo del Bisonte Firenze) ma alla quale, intanto, Diouf e compagne hanno dato una raddrizzata.

Le biancorosse si sono affidate principalmente alla propria marcatrice principe, Josephine Obossa, a segno ben 19 volte con il 62% in fase d’attacco: una prova scintillante. Ma quando Seki ha diversificato il gioco offensivo ha trovato una seconda punta rilevante in Melanie Parra, 14 punti, due dei quali al servizio e premiata come MVP della serata. Bene anche Gennari e Torcolacci: Barbolini ha fatto ruotare le centrali e Alice è stata incisiva a muro, con 3 punti sui 6 totali in questo fondamentale.

Cuneo, una delle note più liete di questo avvio di stagione, si è aggrappata alla buona vena di Pucelj (15, unica in doppia cifra) e agli sprazzi di Keene, mentre Rivero è stata ben contenuta dalla difesa della Eurotek Laica che ha così disinnescato una delle avversarie che potevano risultare pericolose.

«Sapevamo che l’avversario sarebbe stato forte e lo ha dimostrato stasera ma il nostro gioco è stato ottimo – spiega nel dopogara Parra – Ci siamo allenate duramente per ottenere questa vittoria. La chiave del successo? L’attitudine di tutta la squadra: abbiamo avuto un ottimo atteggiamento nei giorni scorsi in preparazione alla partita, stando attente a tutti i particolari. Sono contenta del mio primo MVP, devo dire grazie anche a Nanami Seki che è una alzatrice spettacolare».

Eurotek Laica Busto Arsizio – Honda Cuneo Granda Volley 3-0
 (25-22, 25-19, 25-22)

Busto A.: Battista ne, Pelloni (L), Gennari 9, Metwally ne, Seki 2, Van Avermaet 2, Schmit, Diouf, Parlangeli, Obossa 19, Eckl 2, Torcolacci 6, Parra 14. All. Barbolini.
Cuneo: Koulisiani 3, Keene 8, Atamah 1, Rivero 5, Martinez, Pritchard ne, Magnani, Allaoui 2, Bardaro (L), Cecconello 3, Pucelj 15, Signorile, Diop 5, Marring ne. All. Salvagni.
Arbitri: Cerra – Rossi.
Note. Durata: 22, 31, 27. Tot. 1h 40′. Spettatori: 1000.
UYBA: Battute vincenti 5, battute errate 8, muri 6, attacco 43%, ricezione 58%, errori 19.
Honda: Battute vincenti 2, battute errate 9, muri 6, attacco 34%, ricezione 55%, errori 21.

Pubblicato il 12 Novembre 2025
