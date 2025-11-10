La “pattuglia mista di prossimità” della Polizia in azione sul territorio di Busto Arsizio e Gallarate
Controlli congiunti e interventi rapidi: la pattuglia mista della Polizia potenzia la sorveglianza nelle due città
Un nuovo progetto della Questura di Varese punta a rendere più efficace la prevenzione dei reati e la sicurezza nelle città di Busto Arsizio e Gallarate. Dal 3 novembre è attiva la cosiddetta “pattuglia mista di prossimità”, un equipaggio congiunto formato da agenti dei due Commissariati, incaricato di operare su entrambi i territori comunali.
L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: aumentare la sicurezza dei cittadini e ottimizzare le risorse disponibili, potenziando la presenza della Polizia di Stato nelle aree più sensibili. In particolare, la pattuglia interverrà nei luoghi di maggiore aggregazione e nelle zone caratterizzate da un più alto indice di delittuosità, così come individuate all’interno dei Piani coordinati di controllo del territorio di Busto e Gallarate.
Oltre al presidio delle aree a rischio, la nuova unità potrà essere impiegata in supporto alle volanti dei due Commissariati o, in caso di emergenza, inviata direttamente sugli interventi che richiedono un’azione immediata.
Il progetto rappresenta un tassello importante della strategia di prossimità perseguita dalla Questura di Varese, che mira a rafforzare il legame tra forze dell’ordine e cittadini, contrastando in modo più efficace i fenomeni illeciti e migliorando la percezione di sicurezza nelle comunità locali.
Tra i primi interventi l’operazione di controlli speciali messa in campo lo scorso mercoledì 5 novembre alla stazione di Gallarate.
Operazione della Polizia di Stato alla stazione di Gallarate: tre arresti per spaccio
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.