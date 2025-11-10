Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

La “pattuglia mista di prossimità” della Polizia in azione sul territorio di Busto Arsizio e Gallarate

Controlli congiunti e interventi rapidi: la pattuglia mista della Polizia potenzia la sorveglianza nelle due città

Polizia stazione Gallarate

Un nuovo progetto della Questura di Varese punta a rendere più efficace la prevenzione dei reati e la sicurezza nelle città di Busto Arsizio e Gallarate. Dal 3 novembre è attiva la cosiddetta “pattuglia mista di prossimità”, un equipaggio congiunto formato da agenti dei due Commissariati, incaricato di operare su entrambi i territori comunali.

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: aumentare la sicurezza dei cittadini e ottimizzare le risorse disponibili, potenziando la presenza della Polizia di Stato nelle aree più sensibili. In particolare, la pattuglia interverrà nei luoghi di maggiore aggregazione e nelle zone caratterizzate da un più alto indice di delittuosità, così come individuate all’interno dei Piani coordinati di controllo del territorio di Busto e Gallarate.

Oltre al presidio delle aree a rischio, la nuova unità potrà essere impiegata in supporto alle volanti dei due Commissariati o, in caso di emergenza, inviata direttamente sugli interventi che richiedono un’azione immediata.

Il progetto rappresenta un tassello importante della strategia di prossimità perseguita dalla Questura di Varese, che mira a rafforzare il legame tra forze dell’ordine e cittadini, contrastando in modo più efficace i fenomeni illeciti e migliorando la percezione di sicurezza nelle comunità locali.

Tra i primi interventi l’operazione di controlli speciali messa in campo lo scorso mercoledì 5 novembre alla stazione di Gallarate.

Operazione della Polizia di Stato alla stazione di Gallarate: tre arresti per spaccio

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.