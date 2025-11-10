La “pattuglia mista di prossimità” della Polizia in azione sul territorio di Busto Arsizio e Gallarate

Un nuovo progetto della Questura di Varese punta a rendere più efficace la prevenzione dei reati e la sicurezza nelle città di Busto Arsizio e Gallarate. Dal 3 novembre è attiva la cosiddetta “pattuglia mista di prossimità”, un equipaggio congiunto formato da agenti dei due Commissariati, incaricato di operare su entrambi i territori comunali.

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: aumentare la sicurezza dei cittadini e ottimizzare le risorse disponibili, potenziando la presenza della Polizia di Stato nelle aree più sensibili. In particolare, la pattuglia interverrà nei luoghi di maggiore aggregazione e nelle zone caratterizzate da un più alto indice di delittuosità, così come individuate all’interno dei Piani coordinati di controllo del territorio di Busto e Gallarate.

Oltre al presidio delle aree a rischio, la nuova unità potrà essere impiegata in supporto alle volanti dei due Commissariati o, in caso di emergenza, inviata direttamente sugli interventi che richiedono un’azione immediata.

Il progetto rappresenta un tassello importante della strategia di prossimità perseguita dalla Questura di Varese, che mira a rafforzare il legame tra forze dell’ordine e cittadini, contrastando in modo più efficace i fenomeni illeciti e migliorando la percezione di sicurezza nelle comunità locali.

Tra i primi interventi l’operazione di controlli speciali messa in campo lo scorso mercoledì 5 novembre alla stazione di Gallarate.