La Protezione Civile di Malnate recupera una tonnellata di rifiuti abbandonati

Nel pomeriggio di venerdì 8 novembre 2025, la Protezione Civile di Malnate, insieme all’Ufficio Tutela Ambientale e con il supporto del personale di EcoNord e della Polizia Locale, è intervenuta per il recupero di circa 1.000 chilogrammi di rifiuti illecitamente smaltiti sul territorio comunale nell’area boschiva appena sotto il parcheggio di via Verdi.

La Protezione Civile ha messo in campo sei volontari e due mezzi operativi. L’intervento si è svolto in coordinamento con gli uffici comunali competenti, nell’ambito delle azioni di monitoraggio e bonifica delle aree soggette a degrado ambientale.

L’operazione, condotta in tempi rapidi, ha permesso di rimuovere un’ingente quantità di materiali abbandonati, restituendo decoro e sicurezza alla zona interessata. Le autorità stanno ora effettuando le verifiche necessarie per risalire ai responsabili dello smaltimento illecito.

L’Amministrazione comunale e la Protezione civile rinnovano l’appello ai cittadini a segnalare tempestivamente episodi di abbandono e a collaborare per la tutela dell’ambiente e del territorio.