La scienza delle bolle di sapone. Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni a Varese

Giochiamo con le bolle e scopriamo la loro magia scientifica!

Con l’aiuto dell’esperta Angela, i bambini esploreranno come nascono le bolle, perché sono così perfette e cosa le rende colorate e leggere.

Tra esperimenti, colori e glitter, ciascuno creerà la propria boccetta di bolle personalizzata.

L’evento si svolgerà domenica 16 novembre, dalle 16.30 alle 18.00 presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 a Varese (parcheggio consigliato Lidl di via Carcano, gratuiti i primi 120 min) ed è rivolto ai bambini da 6 anni a 11 anni.

Il Thinker Lab è il luogo in cui i bambini coltivano le loro passioni, scoprono i loro talenti e danno forma al loro futuro. Un laboratorio creativo in cui bambini e bambini sperimentano e imparano confrontandosi con esperti, scienziati e artisti.

Per partecipare al corso è richiesto un contributo di 15 euro da versare in loco.

I posti sono limitati, è necessario prenotare tramite il form dedicato cliccando qui

Tutti i nostri laboratori sono condotti da professionisti specializzati nei rispettivi ambiti, pronti a trasformare la scienza in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Grazie al loro approccio pratico e dinamico, bambini e ragazzi potranno esplorare il mondo scientifico in modo divertente e stimolante!