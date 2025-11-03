La Uyba si fa sorprendere: Macerata passa a Busto Arsizio

Dolorosa e in parte inattesa caduta della Eurotek Laica Busto Arsizio, battuta in casa 3-1 dalla Cbf Balducci Macerata che si conferma così una delle più belle sorprese di questo avvio di stagione nella serie A1 del volley femminile.

Galleria fotografica Uyba – Macerata 4 di 13

La sliding door della partita è probabilmente quella del primo set quando Busto risale nel punteggio (dal 13-19 al 21 pari), porta il parziale ai vantaggi ma si fa trafiggere 26-24. Con il senno di poi, visto il largo successo nel secondo set, quel risultato incide eccome nell’economia della partita, con le marchigiane che – ormai lanciate – si sono prese anche terzo e quarto set insieme all’intera posta in palio.

Per provare a cambiare il vento, Barbolini si è affidato a lungo a Valeria Battista al posto di Melanie Parra, e la schiacciatrice di Legnano si è fatta trovare pronta mettendo a terra 14 palloni, seconda marcatrice biancorossa dopo la solita Obossa (22). Macerata però si è mostrata più fresca e abile nei momenti decisivi con l‘ex di turno Asia Bonelli brava ad alimentare con grande precisione le sue attaccanti, tanto da ricevere il premio di MVP.

Le ospiti hanno quindi sfruttato la vena di Kokkonen, 22 punti, e quella di Decortes, 19, sono state capaci di non subire contraccolpi dal pesante 25-13 del secondo set e hanno chiuso gli altri parziali lasciando rispettivamente 22 e 19 punti alla Eurotek che quindi ha dovuto rinunciare ai propositi di sorpasso in classifica. E, anzi, si ritrovano ora ad appena +1 sulla zona rossa e -4 da quella playoff. Presto, ovvio, per ragionare in questi termini ma è anche giusto sottolineare che a Busto manca qualche punto rispetto alle speranze.

«Avevo previsto una partita complicata perché Macerata difende bene, batte in modo preciso ed è squadra ordinata e stasera l’ha dimostrato – spiega Barbolini – Questo tipo di avversario può minare quelle che sono le certezze di tutte le squadre. Noi abbiamo reagito dopo una partenza un po’ difficile, poi un po’ la fatica e un po’ la nostra non abitudine ad avere pazienza ci hanno compromesso la metà in poi del terzo e quarto set».

Eurotek Laica UYBA Busto A. – Cbf Balducci Hr Macerata 1-3

(24-26, 25-13, 22-25, 19-25)

Busto A.: Battista 14, Pelloni (L), Gennari 7, Metwally, Seki 1, Van Avermaet 3, Schmit ne, Diouf, Parlangeli ne, Obossa 26, Eckl 7, Torcolacci, Parra 4. All. Barbolini.

Macerata: Breciani, Batte, Sismondi ne, Kokkonen 22, Kockarevic 3, Bonelli 1, Mazzon 10, Piomboni 6, Ornoch, Caforio (L), Crawford ne, Clothier 9, Decortes 19, Capodacqua ne. All. Lionetti.

Arbitri: Serafin – Goitre.

Note. Durata: 31, 23, 32, 27. Tot. 2h 5′. Spettatori: 1225.

UYBA: Battute vincenti 4, battute errate 11, muri 1, attacco 44%, ricezione 57%, errori 19.

Cbf Balducci Hr: Battute vincenti 3, battute errate 12, muri 9, attacco 42%, ricezione 58%, errori 28.