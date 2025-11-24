Varese News

L’arte (del diritto) che educa alla bellezza: Allavelli Legal e Andrea Crespi insieme per “Artificial Beauty”

La mostra “Artificial Beauty” di Andrea Crespi indaga il rapporto tra intelligenza artificiale e creatività, sostenuta dallo studio Allavelli Legal in un progetto tra arte, diritto e innovazione

Generico 24 Nov 2025

La Fabbrica del Vapore di Milano ospita fino al 25 gennaio la mostra “Artificial Beauty” di Andrea Crespi, un’esposizione che esplora il rapporto tra creatività umana e intelligenza artificiale, tra l’autenticità dell’esperienza e la sua riproduzione digitale. Nel percorso espositivo, tra pittura, scultura, installazioni immersive e opere interattive, l’artista intreccia passato e futuro, mescolando tradizione classica e linguaggio algoritmico. Una riflessione sulla bellezza e sulla sua trasformazione nell’era tecnologica, ma anche un invito a ripensare il concetto stesso di identità in un mondo in rapida mutazione.

Generico 24 Nov 2025

Tra i partner della mostra Allavelli Legal, studio legale con sedi a Milano, Gallarate e Lugano, da anni attivo nel sostegno a progetti culturali legati al pensiero contemporaneo. Fondato dall’Avvocato Federico Allavelli, lo studio ha scelto di accompagnare questo progetto artistico perché in linea con la propria visione del ruolo dell’avvocato: non solo tecnico del diritto, ma osservatore attento dei cambiamenti sociali, culturali e tecnologici.

«Partecipare ad “Artificial Beauty” significa essere noi stessi veicoli di dialogo innovativo» – spiega Federico Allavelli – «senza critica, con la sola volontà di ascoltare e saper vedere applicate nel nostro futuro le tradizioni che non dobbiamo abbandonare. Ancor più quelle giuridiche». Per Allavelli Legal, infatti, sostenere la cultura significa anche aprire nuove prospettive e stimolare il pensiero critico. Lo studio si distingue per un approccio multidisciplinare, che integra competenza giuridica e visione strategica, con uno sguardo sempre attento alle trasformazioni in corso, tra rivoluzione digitale e nuovi modelli di lavoro.

Generico 24 Nov 2025

Il 13 novembre 2025, proprio negli spazi della Fabbrica del Vapore, Allavelli Legal ha organizzato una serata privata dedicata ai propri ospiti, clienti e amici. Un momento di incontro e condivisione pensato per vivere in prima persona l’esperienza immersiva della mostra e dialogare con l’artista Andrea Crespi sui temi al centro del progetto. Durante la serata, il confronto tra arte e diritto ha preso forma attorno a un’idea condivisa: riportare al centro la componente umana, anche – e soprattutto – in un tempo che sembra spingere verso l’artificiale. Perché anche la bellezza può diventare un campo di azione giuridica, sociale e culturale.

Erika La Rosa
erika@varesenews.it
Pubblicato il 24 Novembre 2025
TAG ARTICOLO

Commenti

