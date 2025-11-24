L’arte (del diritto) che educa alla bellezza: Allavelli Legal e Andrea Crespi insieme per “Artificial Beauty”
La mostra “Artificial Beauty” di Andrea Crespi indaga il rapporto tra intelligenza artificiale e creatività, sostenuta dallo studio Allavelli Legal in un progetto tra arte, diritto e innovazione
La Fabbrica del Vapore di Milano ospita fino al 25 gennaio la mostra “Artificial Beauty” di Andrea Crespi, un’esposizione che esplora il rapporto tra creatività umana e intelligenza artificiale, tra l’autenticità dell’esperienza e la sua riproduzione digitale. Nel percorso espositivo, tra pittura, scultura, installazioni immersive e opere interattive, l’artista intreccia passato e futuro, mescolando tradizione classica e linguaggio algoritmico. Una riflessione sulla bellezza e sulla sua trasformazione nell’era tecnologica, ma anche un invito a ripensare il concetto stesso di identità in un mondo in rapida mutazione.
Tra i partner della mostra Allavelli Legal, studio legale con sedi a Milano, Gallarate e Lugano, da anni attivo nel sostegno a progetti culturali legati al pensiero contemporaneo. Fondato dall’Avvocato Federico Allavelli, lo studio ha scelto di accompagnare questo progetto artistico perché in linea con la propria visione del ruolo dell’avvocato: non solo tecnico del diritto, ma osservatore attento dei cambiamenti sociali, culturali e tecnologici.
«Partecipare ad “Artificial Beauty” significa essere noi stessi veicoli di dialogo innovativo» – spiega Federico Allavelli – «senza critica, con la sola volontà di ascoltare e saper vedere applicate nel nostro futuro le tradizioni che non dobbiamo abbandonare. Ancor più quelle giuridiche». Per Allavelli Legal, infatti, sostenere la cultura significa anche aprire nuove prospettive e stimolare il pensiero critico. Lo studio si distingue per un approccio multidisciplinare, che integra competenza giuridica e visione strategica, con uno sguardo sempre attento alle trasformazioni in corso, tra rivoluzione digitale e nuovi modelli di lavoro.
Il 13 novembre 2025, proprio negli spazi della Fabbrica del Vapore, Allavelli Legal ha organizzato una serata privata dedicata ai propri ospiti, clienti e amici. Un momento di incontro e condivisione pensato per vivere in prima persona l’esperienza immersiva della mostra e dialogare con l’artista Andrea Crespi sui temi al centro del progetto. Durante la serata, il confronto tra arte e diritto ha preso forma attorno a un’idea condivisa: riportare al centro la componente umana, anche – e soprattutto – in un tempo che sembra spingere verso l’artificiale. Perché anche la bellezza può diventare un campo di azione giuridica, sociale e culturale.
