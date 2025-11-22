Lavori sulla A8: chiusa l’uscita di Gallarate nelle notti del 25 e 26 novembre
Intervento di manutenzione sugli impianti idraulici. Chiusura notturna in direzione Varese, deviazioni su Busto Arsizio, Cavaria e Besnate
Disagi in vista per chi percorre la A8 Milano-Varese. Nelle notti di martedì 25 e mercoledì 26 novembre, nella fascia oraria 21:00–5:00, sarà chiusa l’uscita di Gallarate per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici.
La chiusura avverrà in orario notturno per limitare al minimo i disagi al traffico, ma interesserà comunque una delle uscite più trafficate dell’Autostrada dei Laghi.
Le alternative
Per chi arriva da Milano e deve raggiungere Gallarate, le uscite consigliate sono: Busto Arsizio o Cavaria, entrambe sulla stessa A8; Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cavaria o di Castronno.
