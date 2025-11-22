Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Lavori sulla A8: chiusa l’uscita di Gallarate nelle notti del 25 e 26 novembre

Intervento di manutenzione sugli impianti idraulici. Chiusura notturna in direzione Varese, deviazioni su Busto Arsizio, Cavaria e Besnate

lavori autostrada notte

Disagi in vista per chi percorre la A8 Milano-Varese. Nelle notti di martedì 25 e mercoledì 26 novembre, nella fascia oraria 21:00–5:00, sarà chiusa l’uscita di Gallarate per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici.

La chiusura avverrà in orario notturno per limitare al minimo i disagi al traffico, ma interesserà comunque una delle uscite più trafficate dell’Autostrada dei Laghi.

Le alternative

Per chi arriva da Milano e deve raggiungere Gallarate, le uscite consigliate sono: Busto Arsizio o Cavaria, entrambe sulla stessa A8; Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cavaria o di Castronno.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.