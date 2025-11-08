Linea sospesa e bus sostitutivi sulla Malpensa-Milano per un guasto elettrico tra Saronno e Busto

Mattinata di forti disagi per i pendolari e i viaggiatori diretti a Malpensa e Milano. Dalle 8.15 di sabato 8 novembre, la circolazione ferroviaria sulla direttrice Milano Cadorna–Malpensa è sospesa a causa di un guasto alla linea elettrica tra le stazioni di Saronno e Busto Arsizio Nord.

I tecnici di Ferrovienord sono al lavoro sul posto per ripristinare il funzionamento dell’impianto elettrico e consentire la ripresa graduale del servizio ferroviario.

Servizio ferroviario sospeso e bus sostitutivi

Il guasto comporta gravi criticità alla circolazione e ha reso necessaria la riprogrammazione del servizio sulle linee coinvolte. Trenord ha attivato collegamenti sostitutivi su gomma per garantire la mobilità dei passeggeri.

Ecco il dettaglio delle modifiche operative:

Linea Milano Cadorna – Malpensa: treni non effettuati, servizio sostitutivo con bus.

Linea Milano Cadorna – Novara FN: treni non effettuati tra Milano Cadorna e Busto Arsizio FN; nella tratta Saronno – Busto Arsizio FN è attivo un servizio bus.

Linea S50 (TILO): treni non effettuati tra Busto Arsizio FS e Malpensa; anche in questo caso è attivo un servizio autobus che effettua tutte le fermate intermedie.

Tecnici al lavoro per il ripristino

Ferrovienord ha comunicato che le squadre di manutenzione sono impegnate sul tratto interessato per individuare l’origine del guasto e ripristinare il regolare funzionamento della linea nel più breve tempo possibile.

Trenord invita i viaggiatori a consultare costantemente gli aggiornamenti in tempo reale tramite il sito ufficiale e l’app, oltre che i canali informativi presenti nelle stazioni.