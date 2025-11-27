L’Italia la combina grossa sotto gli occhi di Polonara: azzurri battuti dall’Islanda

Dal nostro inviato – È amarissimo l’esordio di Luca Banchi sulla panchina della Nazionale di basket. La giovane Italia cade contro l’Islanda (76-81) a Tortona – prima volta per la città piemontese – fatta a fette nei possessi decisivi dal 31enne folletto Fridriksson ma anche colpita dal “fuoco amico”, ovvero da una serie di errori pesanti ed evitabili arrivati da alcuni dei giocatori azzurri più esperti.

Lo 0/2 di Tessitori in lunetta, l’ancora più incredibile 1/3 di Della Valle con i palloni che potevano chiudere la partita, il canestro e fallo concesso da Petrucelli, addirittura un contropiede fallito goffamente da Tonut. E infine il tiro della disperazione di Baldasso che cercava il pareggio sfuggendo dai tentativi di fallo avversari. Il tutto dopo che gli azzurri avevano rimesso in piedi nell’ultimo periodo una situazione che si era già fatta difficile in precedenza, quando il tiro da 3 islandese aveva funzionato bene, quello azzurro troppo a intermittenza.

E così la strada dell’Italia verso i Mondiali si fa subito complicata: il cammino è lungo, senza dubbio, ma un KO interno contro una squadra pericolosa, ma inferiore sul piano della qualità, rischia già di diventare una sentenza.

Un peccato per i 5000 della Nova Arena (anche se, di fatto, non c’è stato fattore campo: pubblico attento ma tiepidissimo) e soprattutto per Achille Polonara che ha voluto raggiungere i compagni di Nazionale – Banchi lo aveva inserito tra i convocati – ed è stato accolto con un lunghissimo applauso da brividi nella schiena da parte di tutti i presenti. E l’ex varesino ha ringraziato salutando il suo ritorno alla vita dopo il trapianto di midollo e il successivo periodo in cui è stato a lungo in serissimo pericolo di vita.

Italia-Islanda sarà ricordata di sicuro dai due varesini in rosa, Matteo Librizzi e Luigi Suigo, che hanno fatto l’esordio in Nazionale A: una manciata di secondi per il play, qualcosa in più per il pivot di Tradate senza nulla di rilevante sul piano dei risultati. Ma la soddisfazione rimarrà per sempre.

ITALIA – ISLANDA 76-81

(21-21. 34-38; 54-61)

ITALIA: Della Valle 10 (1-2, 1-5), Casarin 19 (7-10, 0-2), Procida 16 (2-6, 3-6), Ferrari 2 (1-3, 0-2), Tessitori 10 (4-9, 0-2); Tonut (0-2, 0-1), Baldasso 13 (1-2, 3-10), Suigo (0-2, 0-1), Librizzi, Grant 2 (1-2, 0-1), Vincini, Petrucelli 4 (2-3, 0-2). All. Banchi.

ISLANDA: Fridriksson 29 (7-11, 3-7), Gudmundsson 8 (2-6 da 3), Hermannsson 6 (1-6, 1-4), Paulsson 7 (1-4, 1-3), Hlinasson 16 (4-7); Steinarsson 7 (3-5), Gunnarsson 8 (1-2, 2-3), Thrastarsson (0-1, 0-1). Ne: Henningsson, Thorbjarnarson, Agustsson. All. Pedersen.

ARBITRI: Aunkrogers (Lat), Zapolski (Pol), Manheim (Isr).

NOTE. Da 2: It 19-41, Is 17-36. Da 3: It 7-32, Is 9-24. Tl: It 17-26, Is 20-26. Rimbalzi: It 47 (21 off., Tessitori 10), Is 33 (8 off. Hlinasson 7). Assist: It 15 (Tessitori 5), Is 16 (Fridriksson 5). Perse: It 7 (Casarin 2), Is 10 (Fridriksson 4). Recuperate: It 5 (Tessitori 3), Is 2 (Fridriksson, Gunnarson 1). Usc. 5 falli: Casarin, Gudmundsson. F. tecnico: Procida (35.17).

