Merenda, vin brulé e mercatino: la festa di Natale del Centro anziani di Orago è per tutti

Il momento di gioia sarà condiviso con famiglie e bambini

25 Nov 2024

Mercoledi 15 dicembre, dalle ore 16 fino circa alle ore 18, il Centro Diurno Anziani “Don Ghiringhelli” di Orago, gestito dalla Cooperativa Sociale Codess, aprirà il cancello del suo giardino per un momento natalizio rivolto a tutta la cittadinanza. Spazi per poter fare fotografie ricordo, ammirare i lavori creati dai nonni del Centro e gustare una buona merenda in compagnia, con tanto di vin brulè.

«Vogliamo dedicare un momento speciale a grandi e piccini – sottolinea la coordinatrice del Centro Anziani, dottoressa Manuela Radin – per vivere insieme la magia del Natale».

L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo. Il Centro Anziani si trova in via Galilei 8, di fianco alla scuola primaria di Orago.

Pubblicato il 20 Novembre 2025
