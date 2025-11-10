Michele Frattini confermato presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Varese

Continuità nella guida, ma anche innovazione e nuove sfide per l’Ordine dei consulenti del lavoro di Varese. Michele Frattini è stato confermato all’unanimità presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine, durante la prima riunione del nuovo organismo eletto lo scorso 27 ottobre.

Ad affiancarlo nel prossimo triennio sarà una segreteria completamente rinnovata e, per la prima volta, tutta al femminile: Michela Moroni nel ruolo di segretario e Patrizia Prasedi come tesoriere.

La conferma di Frattini arriva in un momento di profonde trasformazioni per il mondo del lavoro e delle professioni. «Presidio di competenze e legalità saranno le nostre leve strategiche – ha dichiarato il presidente – per affrontare le sfide che ci attendono, dall’impatto dell’intelligenza artificiale ai nuovi modelli di organizzazione del lavoro». L’obiettivo è far sì che i consulenti possano offrire a imprese e lavoratori servizi sempre più efficienti, aggiornati e in sintonia con l’evoluzione tecnologica.

LA PARITÀ DI GENERE E I GIOVANI

Tra le priorità del nuovo mandato, un’attenzione particolare sarà rivolta alla valorizzazione del contributo femminile e alla promozione della parità di genere, non solo in termini salariali ma anche di opportunità di carriera. Un tema che il nuovo vertice dell’Ordine intende tradurre in azioni concrete, a partire dai processi di selezione e sviluppo dei talenti. Non meno centrale il capitolo dedicato ai giovani, che l’Ordine di Varese considera interlocutori strategici per il futuro della professione. Numerosi i progetti formativi già avviati in collaborazione con l’Università dell’Insubria, le scuole superiori del territorio, l’Ufficio Scolastico e la Provincia di Varese. «Vogliamo rendere i giovani protagonisti, come lavoratori consapevoli e come futuri Consulenti del Lavoro – ha sottolineato Frattini – promuovendo un ricambio generazionale nella dirigenza dell’Ordine».

LA NUOVA SQUADRA

Oltre al presidente Michele Frattini, al segretario Michela Moroni e al tesoriere Patrizia Prasedi, il nuovo Consiglio è composto da Paolo Binda, Ferdinando Butto, Luigi Duse, Armando Giusto, Irma Razzino e Michela Vanetti. I nuovi consiglieri rappresenteranno Varese alla prossima assise nazionale di categoria, portando la voce di un Ordine che guarda con fiducia e responsabilità al futuro del lavoro