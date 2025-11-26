Varese News

Molestie alla stazione di Busto Arsizio, giovanissima lo segnala su YouPol: fermato pregiudicato 53enne

L’uomo, con numerosi precedenti penali, era destinatario di una misura detentiva e si nascondeva in una struttura abbandonata nei pressi della stazione di Busto Arsizio

Decisiva la segnalazione di una giovane tramite l’app della Polizia di Stato. L’uomo era destinatario di una misura di sicurezza detentiva e si nascondeva in uno stabile abbandonato.

Un pregiudicato italiano di 53 anni, senza fissa dimora e ritenuto socialmente pericoloso, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio nella mattina di martedì 26 novembre 2025. L’uomo si era reso protagonista, la sera precedente, di atti osceni nei pressi della stazione ferroviaria cittadina.

La segnalazione tramite YouPol

A dare l’allarme è stata una giovanissima ragazza, che ha utilizzato l’applicazione YouPol per segnalare in tempo reale il comportamento molesto e osceno di un uomo incontrato alla stazione. La ragazza ha fornito una descrizione dettagliata del soggetto, permettendo agli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Busto Arsizio di avviare rapidamente le ricerche.

L’uomo è stato rintracciato il giorno successivo all’interno di una struttura abbandonata nei pressi della stessa stazione ferroviaria, dove si era rifugiato dopo l’episodio.

Destinatario di una misura di sicurezza detentiva

I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il soggetto era gravato da numerosi precedenti penali e risultava destinatario di una misura di sicurezza detentiva della durata di un anno, emessa dal tribunale di Torino, con collocamento in casa di cura e custodia.

La misura è stata eseguita nella stessa giornata di martedì 26 novembre: l’uomo è stato accompagnato dagli agenti presso la struttura per l’esecuzione delle misure di sicurezza di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.

Pubblicato il 26 Novembre 2025
