Morazzone si illumina contro la violenza sulle donne: una settimana di eventi, arte e consapevolezza

Si è aperta lunedì sera in Sala Mazzucchelli la mostra “Ferita. Guarigione. Rinascita”, primo evento del calendario promosso dall’amministrazione comunale in occasione del 25 novembre. Durante l’inaugurazione, la vicesindaca Stella Esposito ha ricordato che «la violenza non è solo fisica: esistono parole che feriscono, silenzi che isolano, controlli che soffocano» e che «rialzarsi dopo una violenza è uno degli atti più profondi di amore verso se stessi».

L’esposizione, visitabile fino al 30 novembre, raccoglie le opere di sei artiste e racconta, attraverso immagini e colori, un percorso di dolore ma anche di forza e rinascita.

La settimana è proseguita con l’inaugurazione della panchina rossa al parco comunale, alla presenza dei ragazzi di prima media, che hanno partecipato a un incontro formativo con uno psicologo di Anemos Italia ODV. Un momento prezioso per educare le nuove generazioni al rispetto.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, la capogruppo Aurora Preleci ha ricordato che «la violenza contro le donne è una ferita che attraversa famiglie e comunità; solo scegliendo ogni giorno rispetto e ascolto possiamo trasformare quella ferita in rinascita».

Il punto centrale della settimana sarà la conferenza “Le parole della violenza”, in programma venerdì 28 novembre alle 20.30 in Sala Mazzucchelli, dedicata alle forme meno visibili della violenza: psicologica, lavorativa ed economica. Interverranno Lisa Varalli, Elena Bertolin e l’avvocata Paola Lanza.

Nel weekend del 29 e 30 novembre la mostra sarà nuovamente aperta al pubblico (10.00–19.00), offrendo un’ulteriore occasione di riflessione.

Un programma ricco, che conferma l’impegno di Morazzone nel promuovere consapevolezza, educazione e una cultura del rispetto che coinvolga l’intera comunità.