Musica, animazione e commercio: a Cocquio Trevisago una giornata di festa per tutta la comunità
Domenica 16 novembre il centro di Cocquio Trevisago si trasforma in un luogo di incontro e intrattenimento con “Commercio in musica”, ultima tappa del progetto Commercio in Festival dedicato alla valorizzazione del Distretto Commerciale del Medio Verbano
Domenica 16 novembre il centro di Cocquio Trevisago si trasforma in un luogo di incontro e intrattenimento con “Commercio in musica”, ultima tappa del progetto Commercio in Festival dedicato alla valorizzazione del Distretto Commerciale del Medio Verbano. Un’intera giornata a ingresso libero pensata per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini tra laboratori, spettacoli, promozioni e musica dal vivo.
Si parte alle 14.30 al Parco dell’Amicizia e Centro Commerciale con una serie di attività: dalla mongolfiera “Idrovolo” all’incontro con le asinelle di Rita, passando per l’esibizione musicale della scuola Studio’s Art & Music e una sfilata curata da Daily Moda di Sara. Alle 16.30 spazio ai più piccoli con bolle di sapone, trucca bimbi e un flash mob a cura di Leona Dance Center, accompagnati da una merenda presso i bar Mokambo e Felmoka.
Il momento centrale sarà alle ore 18 al Teatro SOMS di Caldana, dove l’Orchestra d’Archi Ensemble Campo dei Fiori si esibirà nel Concerto d’Autunno con musiche di Delius, Boyce, Händel, Mozart e Vaughan Williams. A dirigere sarà Silvia Capé; tra gli interpreti: Enrico Dandolo, Anna Modesti, Viola Villa (violini), Martina Raschetti, Erica Villa (viole), Gabriele Cavadini, Sara Fastame, Cecilia Santo (violoncelli), Eugenia Campiotti (flauto) e Silvia Capé (arpa).
La giornata si concluderà alle 19.30 con una serie di promozioni nei negozi aderenti all’iniziativa.
