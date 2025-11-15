Musica, animazione e commercio: a Cocquio Trevisago una giornata di festa per tutta la comunità

Domenica 16 novembre il centro di Cocquio Trevisago si trasforma in un luogo di incontro e intrattenimento con “Commercio in musica”, ultima tappa del progetto Commercio in Festival dedicato alla valorizzazione del Distretto Commerciale del Medio Verbano. Un’intera giornata a ingresso libero pensata per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini tra laboratori, spettacoli, promozioni e musica dal vivo.

Si parte alle 14.30 al Parco dell’Amicizia e Centro Commerciale con una serie di attività: dalla mongolfiera “Idrovolo” all’incontro con le asinelle di Rita, passando per l’esibizione musicale della scuola Studio’s Art & Music e una sfilata curata da Daily Moda di Sara. Alle 16.30 spazio ai più piccoli con bolle di sapone, trucca bimbi e un flash mob a cura di Leona Dance Center, accompagnati da una merenda presso i bar Mokambo e Felmoka.

Il momento centrale sarà alle ore 18 al Teatro SOMS di Caldana, dove l’Orchestra d’Archi Ensemble Campo dei Fiori si esibirà nel Concerto d’Autunno con musiche di Delius, Boyce, Händel, Mozart e Vaughan Williams. A dirigere sarà Silvia Capé; tra gli interpreti: Enrico Dandolo, Anna Modesti, Viola Villa (violini), Martina Raschetti, Erica Villa (viole), Gabriele Cavadini, Sara Fastame, Cecilia Santo (violoncelli), Eugenia Campiotti (flauto) e Silvia Capé (arpa).

La giornata si concluderà alle 19.30 con una serie di promozioni nei negozi aderenti all’iniziativa.