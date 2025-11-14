Varese News

Ninna Quario e il libro “in parallelo” con Federica Brignone al Castello Visconteo di Legnano

La campionessa della Valanga Rosa e il rapporto con la figlia, vincitrice di due coppe del mondo, nella serata organizzata (venerdì 14, ore 21) dal Panathlon Club La Malpensa

federica brignone maria rosa quario

“Due vite. Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone”. Il libro di Maria Rosa “Ninna” Quario, campionessa della “valanga rosa” che caratterizzò lo sci italiano negli anni Ottanta, sarà presentato venerdì 14 novembre nella Sala Previati del Castello Visconteo di Legnano (in piazza Concordia 1) e diventa una grande occasione per confrontare lo sport invernale di allora con quello odierno.

Come dice il titolo – e come ben sanno gli appassionati – Quario è la madre di Federica Brignone, la sciatrice che ha vinto due Coppe del Mondo assolute e detiene il record di successi per una azzurra, anche se in questo momento è alle prese con la rieducazione dopo un grave infortunio capitatole al termine della scorsa stagione sportiva.

Il libro è un viaggio familiare alle radici del rapporto madre/figlia nella comune passione per lo sci. La serata è organizzata dal Comune di Legnano con il patrocinio del Panathlon Club La Malpensa del Presidente Sergio La Torre e sarà a ingresso libero. A dialogare con l’autrice il giornalista Roberto Della Torre, per oltre 30 anni vicedirettore di “Sciare Magazine”, rivista per cui ha collaborato la stessa Quario. E non si escludono interventi a sorpresa.

La serata farà anche da appuntamento conviviale mensile per il club malpensante che nel weekend a venire ha in agenda due patrocini significativi: sabato 15 la Giornata Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in programma a Marnate e domenica 16 il 64° Ciclocross di Solbiate Olona.

Redazione VareseNews
Pubblicato il 14 Novembre 2025
