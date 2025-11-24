Olimpia Milano, Ettore Messina lascia la panchina: Peppe Poeta nuovo capo allenatore
Peppe Poeta, già nello staff tecnico, diventa il nuovo capo allenatore della prima squadra e guiderà l’Olimpia nei prossimi impegni stagionali
Cambio importante sulla panchina dell’Olimpia Milano: Ettore Messina ha lasciato l’incarico di capo allenatore della prima squadra. La decisione, annunciata dal club, è stata presa di comune accordo con il presidente Leo Dell’Orco e segna l’inizio di una nuova fase con l’ingresso di Peppe Poeta alla guida tecnica.
L’Olimpia sottolinea come la scelta sia frutto di un’intesa condivisa (benchè anticipata), con l’obiettivo di garantire una transizione ordinata e funzionale alla squadra. Peppe Poeta, già inserito nello staff tecnico, assume ufficialmente il ruolo di capo allenatore.
Messina resta nell’organizzazione
Ettore Messina non lascia però il club: continuerà a operare all’interno dell’organizzazione nel suo ruolo dirigenziale, portando in dote l’esperienza e la competenza maturate nel corso della sua lunga carriera, tanto in Italia quanto a livello internazionale.
Il comunicato ufficiale dell’Olimpia Milano”
La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Ettore Messina ha lasciato l’incarico di Capo Allenatore della prima squadra. Questa decisione è stata presa di comune accordo con il Presidente Leo Dell’Orco, anticipando così la transizione con Peppe Poeta, che assume il ruolo di Capo Allenatore. Ettore Messina continuerà a far parte dell’organizzazione nel suo ruolo dirigenziale, garantendo così continuità e competenza nel club grazie all’esperienza maturata negli anni
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.