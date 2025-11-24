Varese News

Olimpia Milano, Ettore Messina lascia la panchina: Peppe Poeta nuovo capo allenatore

Peppe Poeta, già nello staff tecnico, diventa il nuovo capo allenatore della prima squadra e guiderà l’Olimpia nei prossimi impegni stagionali

Generico 24 Nov 2025

Cambio importante sulla panchina dell’Olimpia Milano: Ettore Messina ha lasciato l’incarico di capo allenatore della prima squadra. La decisione, annunciata dal club, è stata presa di comune accordo con il presidente Leo Dell’Orco e segna l’inizio di una nuova fase con l’ingresso di Peppe Poeta alla guida tecnica.

L’Olimpia sottolinea come la scelta sia frutto di un’intesa condivisa (benchè anticipata), con l’obiettivo di garantire una transizione ordinata e funzionale alla squadra. Peppe Poeta, già inserito nello staff tecnico, assume ufficialmente il ruolo di capo allenatore.

Messina resta nell’organizzazione

Ettore Messina non lascia però il club: continuerà a operare all’interno dell’organizzazione nel suo ruolo dirigenziale, portando in dote l’esperienza e la competenza maturate nel corso della sua lunga carriera, tanto in Italia quanto a livello internazionale.

Il comunicato ufficiale dell’Olimpia Milano”

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Ettore Messina ha lasciato l’incarico di Capo Allenatore della prima squadra. Questa decisione è stata presa di comune accordo con il Presidente Leo Dell’Orco, anticipando così la transizione con Peppe Poeta, che assume il ruolo di Capo Allenatore. Ettore Messina continuerà a far parte dell’organizzazione nel suo ruolo dirigenziale, garantendo così continuità e competenza nel club grazie all’esperienza maturata negli anni

Pubblicato il 24 Novembre 2025
