Olimpiadi, a Palazzo Lombardia l’evento “La Lombardia al centro della sfida Olimpica”
Attesi il presidente del Senato, rappresentanti del Governo, il sindaco Sala e numerosi stakeholder del mondo istituzionale, sportivo e imprenditoriale
Milano si prepara a ospitare un confronto di alto livello sul futuro delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. L’appuntamento è per venerdì 7 novembre alle ore 10, nella sala Biagi di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1), dove si terrà l’evento “La Lombardia al centro della sfida Olimpica”, promosso dalla Regione.
Autorità istituzionali e grandi nomi tra gli ospiti
Interverranno le massime cariche istituzionali: il presidente del Senato Ignazio La Russa, il governatore lombardo Attilio Fontana, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.
Il convegno, articolato in tre panel tematici, riunirà numerosi stakeholder del mondo delle infrastrutture, dello sport e dell’economia, impegnati nella realizzazione e valorizzazione del progetto olimpico.
IL PROGRAMMA
Tre panel per discutere di infrastrutture, sport e futuro
Il primo panel sarà dedicato al tema “Infrastrutture e connessioni”, con la partecipazione di: Andrea Gibelli, presidente FNM, Renato Mazzoncini, AD A2A, Sandro Pappalardo, presidente ITA, Marco Tronchetti Provera, vicepresidente Pirelli, Giovanni Bozzetti, presidente Fiera Milano.
Il secondo panel si concentrerà su “Olimpiadi, Paralimpiadi e futuro”, con: Alberta Figara, presidente TIM, Giovanni Malagò, presidente Fondazione Milano Cortina 2026, Paolo Scaroni, presidente Enel, Giuseppe Zafarana, presidente Eni.
Nel terzo e ultimo panel, dedicato a “Il cuore dei Giochi: passioni e discipline”, prenderanno parte: Marco Giunio De Sanctis, presidente Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Luciano Buonfiglio, presidente CONI, Giuseppe Marotta, presidente FC Inter, Andrea Varnier, CEO Fondazione Milano Cortina 2026, Flavio Roda, presidente FISI, Antonio Rossi, presidente Federazione Italiana Canoa Kayak.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.