Ordina la tua spesa a km0 online e ritirala a Castronno: l’Alveare ti aspetta a Materia
Aperta la vendita settimanale dell’Alveare di Materia: ordini fino a martedì sera e ritiro giovedì. Tutte le info
È aperta la vendita settimanale de L’Alveare di Materia, il punto di riferimento per chi vuole fare la spesa sostenendo i produttori locali. Ogni settimana è possibile scegliere online frutta, verdura, formaggi, carne, pane, conserve e molti altri prodotti del territorio e poi ritirarli comodamente il giovedì dalle 18 alle 19 a Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.
Gli ordini si chiudono martedì (18 novembre) a mezzanotte, mentre il pagamento avviene in modo semplice e sicuro sulla piattaforma dell’Alveare che dice Sì (tramite carta, PayPal o Satispay). Non è previsto alcun minimo d’ordine: si può acquistare anche un solo prodotto, scegliendo ogni volta se partecipare o meno.
Come partecipare
Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.
