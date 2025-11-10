Piano Incentivi Transizione 5.0, il presidente di Camera di Commercio di Varese auspica che si tutelino gli investimenti avviati dalle imprese

“È importante che vengano stanziate nuove risorse per preservare la fiducia del sistema imprenditoriale, in particolare per soddisfare le richieste delle imprese che hanno già avviato la prima fase di adesione al bando e hanno sostenuto investimenti significativi”, è il commento di Mauro Vitiello, Presidente di Camera di Commercio di Varese.

Una dichiarazione che vuole esprimere il supporto alle diverse imprese del territorio che hanno fatto affidamento sulle risorse per l’accesso ai crediti d’imposta del Piano Incentivi Transizione 5.0, auspicando un intervento correttivo in merito alla chiusura improvvisa del bando a seguito dell’inaspettato taglio ai fondi assegnati e il contestuale esaurimento delle risorse.

Il Piano Transizione 5.0 aveva, infatti, innescato una progressiva risposta da parte del tessuto imprenditoriale, che ha avviato con convinzione progetti di innovazione “green” per l’efficienza energetica e la transizione digitale, dimostrando fiducia nelle politiche di sostegno all’innovazione.

La chiusura repentina, sebbene motivata da vincoli di bilancio, ha generato una situazione di incertezza del diritto e di penalizzazione ingiusta di un tessuto imprenditoriale che ha creduto nelle politiche di Transizione. Tali imprese hanno infatti già effettuato ordini vincolanti e versato acconti a fornitori, basandosi sulle previsioni normative in vigore.

Il rischio, concreto, è che queste aziende si trovino doppiamente escluse: dall’attuale Piano (risorse esaurite) e dal potenziale nuovo incentivo 2026, qualora non venisse riconosciuta la validità degli investimenti già avviati.