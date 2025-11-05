Pochi agenti e auto non adatte, i poliziotti del Silp-Cgil in piazza a Milano

La Segreteria Provinciale Sil Cgil di Varese annuncia una mobilitazione a sostegno della Polizia Stradale, prevista per il 6 novembre, con un presidio davanti al Compartimento della Polizia Stradale di Milano. L’iniziativa, che si svolgerà contestualmente in varie realtà italiane, nasce dalla crescente preoccupazione per le condizioni di lavoro degli agenti e per la sicurezza stradale nella nostra città e nelle aree extraurbane circostanti.

«È inaccettabile che gli operatori della Polizia Stradale siano sottoposti a carichi di lavoro insostenibili, con turni massacranti e risorse insufficienti per garantire un controllo efficace del territorio» dice Anna Rita Abagnato, segretaria provinciale del Silp Cgil di Varese . «Chiediamo un aumento delle pattuglie sulle autostrade e sulle strade extraurbane, un incremento del personale e una maggiore equità nel trattamento economico».

«Negli ultimi anni la Sezione Polizia Stradale di Varese, come anche il Distaccamento di Luino e la Sottosezione di Busto A., ha subito un importante calo di organico nonostante l’aumento considerevole di servizi specifici e l’apertura di nuove tratte autostradali come A56 Pedemontana. Situazione che si aggraverà nel corso del prossimo anno per i pensionamenti e la mancanza di assegnazione di un numero adeguato di agenti e di ispettori in rapporto al crescente aumento dell’attività lavorativa non solo operativa ma anche burocratica basti pensare che nell’ultimo anno sono state rilevate circa 19.000 sanzioni».

«Chiediamo – continua Abagnato – l’applicazione del contratto stipulato tra il Capo della Polizia e le Società Autostradali che prevede il pagamento delle indennità a tutto il personale, anche degli uffici, che si occupano quotidianamente della trattazione degli atti successivi agli interventi in ambito autostradale».

Altro punto sollevato, la dotazione di autovetture adibite al servizio di vigilanza stradale, che «risulta inoltre inadeguata», con una parte dei veicoli privi di allestimento specifico e altri che presentano un chilometraggio elevato (circa 290.000 km).

Maggiori delucidazioni e informazioni saranno forniti dalle poliziotte e dai poliziotti che il 6 novembre, liberi dal servizio, parteciperanno ai presidi e ai volantinaggi.

«Il Silp Cgil di Varese chiede un intervento immediato da parte delle istituzioni per garantire condizioni di lavoro dignitose per gli agenti e una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada» conclude la Segreteria.