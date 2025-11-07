Pool Party Splash & Spa Tamaro: musica, divertimento e relax sabato 15 novembre

Sarà una giornata lunga, intensa e divertente: un’occasione perfetta per vivere Splash & Spa in un modo diverso, tra relax, festa e la magia dell’acqua

Preparati a divertirti, rilassarti e ballare: sabato 15 novembre; Splash & Spa Tamaro, la struttura di via Campagnole 1 a Rivera-Monteceneri ospita il

POOL PARTY

un evento imperdibile per tutta la famiglia.

La giornata del Pool Party sarà un crescendo di divertimento e musica per tutte le età.

Si parte già nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, con una festa in piscina dedicata alle famiglie: tanta musica, giochi e animazione a cura di Explosion, per vivere ore di spensieratezza e allegria immersi nell’acqua calda e nell’atmosfera vivace del parco.

A seguire, dalle 18 alle 20, l’energia continuerà con un aperitivo musicale pensato per chi vuole rilassarsi, chiacchierare e godersi il tramonto tra le vasche, accompagnato da un sottofondo di buona musica che farà da ponte verso la serata.

Poi, quando scende la sera, si accendono le luci e la festa entra nel vivo: dalle 20 fino alle 2:45, la piscina si trasforma in una vera e propria discoteca sull’acqua con il Pool Party by Radio Ticino. Ai piatti si alterneranno DJ Lepo, DJ Lexie e Felix Groove, pronti a far ballare il pubblico con le loro selezioni musicali tra effetti luminosi, schiuma e un’atmosfera da vacanza tropicale nel cuore del Ticino.

L’area Spa sarà aperta fino alle 23:45 per chi desidera concedersi un momento di relax tra una danza e l’altra, mentre gli scivoli rimarranno accessibili fino a mezzanotte e le vasche esterne fino all’1:30, per chi vuole godersi l’esperienza sotto le stelle.

Sarà una giornata lunga, intensa e divertente: un’occasione perfetta per vivere Splash & Spa in un modo diverso, tra relax, festa e la magia dell’acqua.

Tariffe speciali in prevendita fino al 14 novembre

• Ragazzi (6-15 anni), ingresso 4 ore: CHF 19.– (anziché CHF 33.–)

• Adulti (+16 anni), ingresso 4 ore: CHF 29.– (anziché CHF 43.–)

• Ingresso serale Splash (dalle 17:00), ragazzi e adulti dai 6 anni: CHF 25.–

• Ingresso serale Splash + Spa (dalle 17:00): CHF 35.–



Il giorno dell’evento sarà possibile acquistare il biglietto a prezzo di listino.

Informazioni importanti

• L’area SPA è accessibile dai 14 anni se accompagnati da un adulto, e dai 16 anni autonomamente.

• L’area SPA chiude alle 23:45; la festa prosegue nell’area Splash. • Gli scivoli chiudono alle ore 00:00; le vasche esterne alle ore 01:30.

• Il prezzo non include cibo e bevande (possono essere acquistati in struttura) né massaggi/trattamenti (da prenotare).

• Per i minorenni dopo le 23:00, è previsto che siano accompagnati da un maggiorenne che compili un modulo con i nomi dei minori per i quali si fa garante (max 5).

Perché partecipare

Se hai voglia di un sabato sera diverso dal solito, che mescoli relax, acqua, musica e divertimento — per te, per gli amici o in famiglia — questo è l’evento giusto. Pool party sotto le stelle, atmosfera spa & pool, DJ set e animazione: un mix perfetto per staccare la spina e festeggiare all’aperto nel cuore del Ticino.

Acquista ora il biglietto in prevendita e assicurati la tariffa ridotta

Invita gli amici, tagga chi vuoi al tuo fianco e preparati a tuffarti nella festa.