Porte aperte alle scuole di Mercallo per scoprire strutture e attività
Durante l'open day di sabato 8 novembre, ragazzi e genitori avranno l'opportunità di conoscere i luoghi e l'offerta formativa della scuola dell'infanzia Vanoni e della scuola primaria Manzoni
La scuola dell’infanzia Vanoni e la primaria Manzoni di Mercallo si preparano ad accogliere le famiglie in occasione dell’open day in programma sabato 8 novembre. L’iniziativa permetterà a ragazzi e genitori di conoscere da vicino l’offerta delle due strutture dirette dall’Istituto Comprensivo “Ungaretti” di Sesto Calende in vista dell’anno scolastico 2026/2027.
Visite guidate e incontri coi docenti
L’appuntamento è diviso in due momenti. Dalle 9:30 alle 11:30 sarà possibile visitare la scuola dell’infanzia “Vanoni”; mentre dalle 11:00 alle 13:00 si potrà conoscere la scuola primaria Manzoni.
Durante le visite, i genitori potranno osservare gli ambienti delle scuole, conoscere le proposte educative e incontrare i docenti.
«L’open day – spiegano dall’Istituto – è un’opportunità preziosa per conoscere la scuola e porre tutte le domande utili per una scelta consapevole».
