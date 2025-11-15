Principio d’incendio su un camion lungo la SP1 a Varese, intervengono i vigili del fuoco
I pompieri sono intervenuti intorno alle 11:15 lungo la Strada Provinciale 1 per mettere in sicurezza un mezzo pesante coinvolto in un principio d’incendio
Principio d’incendio su un mezzo pesante lungo la Strada Provinciale 1 nel territorio del Comune di Varese nella tarda mattinata di oggi, sabato 15 novembre
L’allarme è scattato alle 11:15 quando il conducente di un camion ha notato del fumo provenire dalla zona del FAP, il filtro anti particolato che serve a ridurre le emissioni. Tempestivo l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco che, una volta giunta sul posto, ha provveduto al raffreddamento della zona interessata e alla messa in sicurezza del veicolo. Non si segnalano feriti o intossicati.
